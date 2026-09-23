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Adıyaman'da sokak ortasında çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman Malazgirt Mahallesi 2306 Sokak'ta motosiklet ile servis aracının çarpışması sonucu sürücü Muhammed Yusuf Keskin yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da sokak ortasında çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da sokak ortasında çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, Malazgirt Mahallesi 2306 Sokak'ta gerçekleşti; çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü hastaneye götürüldü.

Kaza yeri ve taraflar:

Kazaya karışan araçların sürücüleri olarak kayıtlara geçen isimler ve plakalar şu şekilde: motosiklet sürücüsü Muhammed Yusuf Keskin yönetimindeki 02 AEV 755 plakalı motosiklet ile Alişan Gülen yönetimindeki 02 S 0075 plakalı servis aracı çarpıştı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muhammed Yusuf Keskin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan resmi bir detay paylaşılmadı.

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve çarpışmanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE SERVİS ARACININ ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE SERVİS ARACININ ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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