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Çatı katında yangın: 9 katlı bina tahliye ediliyor

Kayseri Melikgazi'de Aydınlıkevler Şebboy Sokak'taki 9 katlı binanın çatı katında yangın çıktı; çok sayıda ekip tahliye ediyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:17

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çatı katında yangın: 9 katlı bina tahliye ediliyor

Çatı katında yangın: 9 katlı bina tahliye ediliyor

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Olay, Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak üzerinde meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen ekipler:

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.

Güvenlik önlemleri ve tahliyeler:

Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatırken, binadaki vatandaşların tahliye işlemi başlatıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili yetkililerin yönlendirmeleri doğrultusunda çevredeki vatandaşlar uzaklaştırılıyor ve ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

KAYSERİ&#039;NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 9 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 9 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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