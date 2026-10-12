Çatı katında yangın: 9 katlı bina tahliye ediliyor

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Olay, Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak üzerinde meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen ekipler:

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.

Güvenlik önlemleri ve tahliyeler:

Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatırken, binadaki vatandaşların tahliye işlemi başlatıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili yetkililerin yönlendirmeleri doğrultusunda çevredeki vatandaşlar uzaklaştırılıyor ve ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 9 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI.