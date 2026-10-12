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Çanakkale'den Mekke'ye bisikletle umre yolculuğu: Karapınar'da misafirperver mola

Çanakkale'den bisikletle umreye giden Murat Tecimen, 4 bin kilometrelik yolculuğunda Karapınar'da mola verip halkın yardımı ve duasını anlattı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çanakkale'den Mekke'ye bisikletle umre yolculuğu: Karapınar'da misafirperver mola

Çanakkale'den Mekke'ye bisikletle ibadet yolculuğu

Çanakkalede yaşayan 43 yaşındaki Murat Tecimen, umre ibadetini yerine getirmek üzere bisikletiyle Suudi Arabistan'ın Mekke kentine doğru yola çıktı. Yolculuğun toplam uzunluğunu yaklaşık 4 bin kilometre olarak planlayan Tecimen, her gün ortalama 100 kilometre pedal çevirerek yaklaşık 40 günde kutsal topraklara ulaşmayı hedefliyor.

Yolculuğun başlangıcı ve uğurlama:

Tecimen için 2 Ekim tarihinde Dumlupınar Camii'nde bir uğurlama töreni düzenlendi. Cuma namazının ardından İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından dua edilerek uğurlanan sporcu, yola çıkışın manevi boyutuna dikkat çekti.

Karapınar'da mola ve yerel destek:

Tecimen yolculuğu sırasında Konya'nın Karapınar ilçesinde mola verdi. Burada bisikletinde meydana gelen arızayı tamir eden bir esnaf, Tecimen’in yolculuğunun amacını öğrenince ondan ücret talep etmedi ve kendisinden dua istedi. Tecimen, ilçede gördüğü misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Her gittiğim yerde misafirperverlik var. Karapınar’da bisikletim arızalandı. Bir bisiklet tamircisi yolculuğumu öğrenince para almadı, dua istedi. Benim ülkem çok güzel"

Tecimen ayrıca yolculuğu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Her imkanım vardı ama bisikletle gitmek istedim. Çünkü bu yolculuk, sabrın, şükrün, tevekkülün ve teslimiyetin yolculuğudur. Başka bir vasıtayla birkaç günde aşılabilecek bir yolu emekle, sabırla, alın teriyle ve dua ile katetmek istedim"

Çanakkale'den yola çıkmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyleyen Tecimen, şehitlerin hatırasını yüreğinde taşıyarak kutsal topraklara doğru pedal çevirdiğini vurguladı.

ÇANAKKALE’DE YAŞAYAN 43 YAŞINDAKİ MURAT TECİMEN, UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE BİSİKLETİYLE...

ÇANAKKALE’DE YAŞAYAN 43 YAŞINDAKİ MURAT TECİMEN, UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE BİSİKLETİYLE SUUDİ ARABİSTAN’IN MEKKE KENTİNE DOĞRU YOLA ÇIKTI. YAKLAŞIK 4 BİN KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRMEYİ HEDEFLEYEN TECİMEN, YOLCULUĞU SIRASINDA KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE MOLA VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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