Adli süreç başladı: Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini silahla öldüren zanlı sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da adliye süreci başlatıldı

Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini silahla vurarak öldüren ve polis tarafından gözaltına alınan zanlı Hakan S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay ve gözaltı süreci:

İlçe emniyet birimlerince gözaltına alınan Hakan S.'nin, emniyetteki ifade ve teknik işlemleri tamamlandı. Yetkililer tarafından yürütülen işlemler sonrasında zanlı, adli makamların talimatıyla sevk edildi.

Adliyeye sevk ve izlenecek yol:

Zanlının adliyeye sevk edilmesiyle birlikte yasal süreç resmen başlamış oldu. Mahkeme süreci kapsamında yapılacak işlemler adli merciler tarafından yürütülecek, adli sorgu ve işlemler adliye kayıtlarına geçirilecek.

Gaziosmanpaşa’da eski sevgilisini silahla vurarak öldüren ve gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi