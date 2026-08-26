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Adli süreç başladı: Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini silahla öldüren zanlı sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini silahla öldürmekle suçlanan Hakan S., emniyetteki işlemleri tamamlanınca ifadesi için adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adli süreç başladı: Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini silahla öldüren zanlı sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da adliye süreci başlatıldı

Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini silahla vurarak öldüren ve polis tarafından gözaltına alınan zanlı Hakan S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay ve gözaltı süreci:

İlçe emniyet birimlerince gözaltına alınan Hakan S.'nin, emniyetteki ifade ve teknik işlemleri tamamlandı. Yetkililer tarafından yürütülen işlemler sonrasında zanlı, adli makamların talimatıyla sevk edildi.

Adliyeye sevk ve izlenecek yol:

Zanlının adliyeye sevk edilmesiyle birlikte yasal süreç resmen başlamış oldu. Mahkeme süreci kapsamında yapılacak işlemler adli merciler tarafından yürütülecek, adli sorgu ve işlemler adliye kayıtlarına geçirilecek.

Gaziosmanpaşa’da eski sevgilisini silahla vurarak öldüren ve gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk...

Gaziosmanpaşa’da eski sevgilisini silahla vurarak öldüren ve gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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