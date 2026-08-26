Kapalı pazar deposunda oyun tehlikesi: iki çocuk çatının çökmesiyle mahsur kaldı

Kapalı pazar deposunda çatının çökmesi sonucu çocuklar mahsur kaldı

Bilecik Belediyesi’ne ait Kapalı Pazar Alanı’nda oyun oynayan çocukların çıktığı depo tavanının çökmesi sonucu iki çocuk yere düşerek içeride mahsur kaldı. Olay mescit ile tuvaletler arasındaki Tuhafiye Bölümü'ndeki depoda yaşandı.

olayın ayrıntıları:

Alınan bilgiye göre, alanda oyun oynayan üç çocuktan ikisi deponun çatısına çıktı. Deposunun ince alçı tavanı, çocukların ağırlığına dayanamayarak çöktü. Yaşanan çöküntü sonucu 11 ve 9 yaşlarındaki iki çocuk depoda mahsur kaldı; üçüncü çocuk olay yerinde bulundu ama depoya çıkmadığı için doğrudan etkilenmedi.

kurtarma çalışması ve sağlık durumu:

Olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale ederek mahsur kalan çocukları bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan ilk kontrollerde çocukların yara ve kırık gibi bir durumu olmadığı belirlendi. Aileler ve çevredeki vatandaşlar, çocukların şans eseri yaralanmadan kurtulmasına büyük rahatlama yaşadı.

Olay, kapalı pazar alanlarındaki depoların ve çatılarının güvenlik durumunun gözden geçirilmesi gerektiğini gündeme getirdi; yetkililerin benzer risklerin önlenmesi için inceleme yapması bekleniyor.

ÇOCUKLARIN OYUNU AZ KALSIN FACİAYLA SONUÇLANACAKTI