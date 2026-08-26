Dolar 48,1125 +0,07%
Euro 56,1524 -0,05%
Bist 14.705,05 +1,60%
Altın Gram 7.235,71 -0,36%
EUR/USD 1,1667 -0,07%
Brent Petrol 84,86 -2,76%
--°

Boşanma sürecinde bıçaklı saldırı: kadın hastaneye kaldırıldı

Samsun'da boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından bileğinden bıçaklanarak yaralandı; saldırgan gözaltına alındı, kadının hayati tehlikesi yok.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Boşanma sürecinde bıçaklı saldırı: kadın hastaneye kaldırıldı

Samsun'da aile içi şiddet iddiası:

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Sürmene Sokak'ta gerçekleşen olayda, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen çift arasında tartışma çıktığı bildirildi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, E.G. (36) adlı şahıs boşanma aşamasındaki eşi P.G. (37)'yi bıçakla sağ bilek kısmından yaraladı. Yaralanan P.G., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden alınan bilgiye göre P.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Soruşturma ve yasal süreç:

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen E.G. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.G., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

E.G. (36) ADLI KOCA BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİ P.G.’Yİ (37) BIÇAKLA SAĞ BİLEK KISMINDAN...

E.G. (36) ADLI KOCA BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİ P.G.’Yİ (37) BIÇAKLA SAĞ BİLEK KISMINDAN YARALADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kapalı pazar deposunda oyun tehlikesi: iki çocuk çatının çökmesiyle mahsur kaldı
images

Selin gölgesindeki kasabalar: Bhotekoshi nehrinin taşması Nepal'de hayatı vurdu
images

Yahyalı'da komşu tartışması ölümle sonuçlandı: eski muhtar yaşamını yitirdi
images

Sinop'ta Sakarya Caddesi'nde polis esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karakaş Konağı Malatya'nın kültür mirasına yeniden dönüyor

Büyük taarruz'un 104. yılı: Afyonkarahisar'da valilik ziyaretinde protokol buluşması

Kemertaş’ta kamu arazileri sınırları ve kullanımı yerinde değerlendirildi

Vali Erdinç Yılmaz esnafın taleplerini yerinde dinledi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti