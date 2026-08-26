Boşanma sürecinde bıçaklı saldırı: kadın hastaneye kaldırıldı

Samsun'da aile içi şiddet iddiası:

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Sürmene Sokak'ta gerçekleşen olayda, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen çift arasında tartışma çıktığı bildirildi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, E.G. (36) adlı şahıs boşanma aşamasındaki eşi P.G. (37)'yi bıçakla sağ bilek kısmından yaraladı. Yaralanan P.G., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden alınan bilgiye göre P.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Soruşturma ve yasal süreç:

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen E.G. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.G., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

E.G. (36) ADLI KOCA BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİ P.G.’Yİ (37) BIÇAKLA SAĞ BİLEK KISMINDAN YARALADI.