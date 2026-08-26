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TMO'dan 2025 fındığı açıklaması: geçen yılın mahsulü alınmayacak

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2025 mahsulü fındığın bu yıl alınmayacağını, 2026/2027 alım fiyatları, randevu ve ödeme takvimini açıkladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Berk Doğan

TMO'dan 2025 fındığı açıklaması: geçen yılın mahsulü alınmayacak

tmo alım noktası ziyareti:

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu Valisi Muammer Erol ve beraberindeki yetkililerle birlikte Gülyalı ilçesindeki fındık alım noktasında incelemelerde bulundu. Görevlilerden bilgi alan Güldal, alım sürecinin işleyişi ve üreticilerin randevu sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

fiyatlar ve randevu sistemi:

TMO, 2026/2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite için 255 TL, levant kalite için 250 TL olarak belirledi. Üreticiler günler öncesinden randevularını aldı; serbest piyasa ile TMO arasındaki yaklaşık 70 TL fark ise üreticilerin TMO'ya olan güvenini artırdı. Alımlar 24 Ağustos tarihinde başladı. Güldal, ilk günlerde kurutma ve nem kaynaklı yoğunluğun düşük olduğunu, ilerleyen günlerde yoğunluğun artacağını ve TMO'nun son ürün gelene kadar mahsulleri almaya devam edeceğini ifade etti.

geçen yılın mahsulü alınmayacak:

Genel Müdür Güldal, geçen yılın fındık mahsullerinin bu yıl TMO tarafından kesinlikle alınmayacağını vurguladı; bunun gerekçesini geri dönme riskine bağladı. Ödeme uygulamalarına ilişkin olarak ise bu sezon tüm ürünlerde 21'inci günden itibaren ürün bedellerinin ödendiğini ve ödemenin devam ettiğini, alım görevlerinin ise 31 Aralık tarihine kadar süreceğini belirtti.

Güldal ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fındık alımıyla görevlendirildiklerini, 2017'den bu yana kesintisiz görevlendirildiklerini ve bu süreçte üretici, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlandığını aktardı. Açıklamanın ardından bereketli bir sezon için dua edildi.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN BEREKETLİ BİR SEZON İÇİN DUA EDİLDİ.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN BEREKETLİ BİR SEZON İÇİN DUA EDİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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