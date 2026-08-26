Yahyalı'da komşu tartışması ölümle sonuçlandı: eski muhtar yaşamını yitirdi

Yahyalı'da komşu tartışması ölümle sonuçlandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eski mahalle muhtarı S.Ş., komşusu M.A. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Olayın, taraflar arasında husumet bulunduğu yönünde iddialar olduğu bildirildi.

Olayın seyri:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı S.Ş.'yi Yahyalı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen S.Ş. kurtarılamadı.

Soruşturma ve sonuç:

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

KAYSERİ'NİN YAHYALI İLÇESİNDE KOMŞUSU TARAFINDAN AV TÜFEĞİYLE VURULAN ESKİ MAHALLE MUHTARI, HAYATINI KAYBETTİ.