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Selin gölgesindeki kasabalar: Bhotekoshi nehrinin taşması Nepal'de hayatı vurdu

Bagmati eyaletinde Bhotekoshi Nehri'nin aniden taşmasıyla meydana gelen selde 8 kişi yaşamını yitirdi; Rasuwa'da 13 polis ve çok sayıda kişi kayıp.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Selin gölgesindeki kasabalar: Bhotekoshi nehrinin taşması Nepal'de hayatı vurdu

Selin gölgesindeki kasabalar: Bhotekoshi nehrinin taşması Nepal'de hayatı vurdu

Güney Asya ülkesi Nepal'de, Çin'e bağlı Tibet Özerk Bölgesi sınırındaki Bagmati eyaletinde yer alan Bhotekoshi Nehri'nin aniden taşması sonucu geniş çaplı bir sel felaketi yaşandı. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti, köyler sular altında kaldı ve altyapıda ciddi hasar oluştu.

kayıplar ve ulaşım zorlukları:

Eyalete bağlı Rasuwa bölgesinde iki karakolda görevli 13 polis memurundan haber alınamıyor. Yetkililer, Rasuwa'ya bağlı yaklaşık 50 bin nüfuslu Syapru Besi ve Timure kasabalarında sel sularının seviyesinin yüksek olmasından dolayı helikopterlerin bölgeye iniş yapamadığını; sular çekilene dek iniş yapılamayacağını bildirdi. Bölgede yollar, köprüler ve enerji projeleri de büyük zarar gördü.

müdahale çalışmaları ve yetkililerin açıklamaları:

Nepal Afet Yönetim Kurumu, risk altındaki bölgelerde nehir kıyısında yaşayanlara gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu. Nepal Başbakanı Balendra Shah, durum değerlendirmesi için acil bir toplantı düzenledi ve toplantı sonrası, "Sağlık ekipleri, izciler ve Kızılhaç ile koordinasyon halinde gerekli çalışmalar başladı" açıklamasında bulundu. Shah ayrıca polis ve ordunun kurtarma ve yardım çalışmalarına katıldığını aktardı.

suyun taşmasına neyin sebep olduğu araştırılıyor:

Bölgede yaşayan bir görgü tanığı yaşananları, "Her şey aniden oldu. Bir yanardağ patlıyormuş gibi yüksek bir ses duyduk. İnsanlar çığlık atmaya ve kaçmaya başladı" sözleriyle anlattı. Suyun taşmasına neyin yol açtığı henüz netlik kazanmadı; aynı nehirde geçen yıl meydana gelen ani selin bir buzul gölündeki suyun taşması sonucu olduğu tespit edilmişti ve yetkililer bu olasılığı değerlendiriyor.

tibet sınırında toprak kayması ve ikincil etkiler:

Tibet ile Nepal sınırındaki Gyirong kasabasında da toprak kayması meydana geldi ve çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi. Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, toprak kayması nedeniyle Nepal sınırına yakın Shigatse bölgesindeki yollar trafiğe kapandı; iletişim ve elektrik hizmetlerinde kesintiler yaşandı. Bölgedeki altyapı kesintileri ve engellenen ulaşım, arama-kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırıyor.

Yaşanan felaket, hem Nepal tarafında hem de sınır yakınlarındaki bölgelerde acil insani yardım ve hasar tespit çalışmalarını gerektiriyor. Yetkililer, suların çekilmesinin ardından hasarın daha net belirlenebileceğini ve kurtarma operasyonlarının yoğunlaştırılacağını belirtiyor.

Nepal&#039;de Bhotekoshi Nehri&#039;nin taşması sonucu meydana gelen ani selde köyler sular altında...

Nepal'de Bhotekoshi Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen ani selde köyler sular altında kalırken, 8 kişi hayatını kaybetti.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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