Afet yönetiminde yeni dönem: AFAD'ın 191 İHA'sı 244 kişiyi sağ kurtardı

AFAD'ın İHA kapasitesi ve Samsun'daki tatbikat

Samsun 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen İHA destekli arama-kurtarma yarışmasının final gününde, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan sahada incelemelerde bulundu. Etkinlik, kurumun insansız hava aracı (İHA) yatırımlarını, operasyon verilerini ve teknolojik dönüşümünü gösteren somut veriler sundu.

Envanter ve operasyon verileri:

Pehlivan, AFAD envanterindeki insansız hava araçları ile ilgili sayıları paylaşırken sahada yakalanan ivmeyi özetledi. Kurumun elinde 166 dron bulunduğu, bunlara bu yıl eklenen 20 kablolu dron ile aydınlatma ve gece operasyonlarına destek sağlandığı, ayrıca 3 İHA ve 2 faydalı yük taşıyan dron ile birlikte toplamda envanterin 191 araca ulaştığı belirtildi.

Son üç yılda bu platformların sahada etkin biçimde kullanıldığı vurgulandı: yaklaşık 1.750 operasyon gerçekleştirildi ve toplamda yaklaşık 10.000 uçuş saati kaydedildi. Bu operasyonlarda 445 vakada İHA teknolojileri kullanıldı ve sonuç olarak 244 vatandaş sağ şekilde ulaştırıldı.

Personel, yerlileştirme ve teknoloji yatırımları:

Kurumsal kapasite bakımından AFAD, arama-kurtarma personeli sayısını insanların güvenliği için güçlendirdi. Pehlivan, AFAD bünyesindeki kadrolu arama-kurtarma personelinin yaklaşık 5.000 olduğunu, kurum dışı paydaşlarla, sivil toplumla ve diğer kuruluşlarla birlikte akredite edilen ekiplerin toplamının ise 175.000 kişiye ulaştığını açıkladı.

Ayrıca arama-kurtarma ekipmanlarında yerlileştirme adımlarına dikkat çekildi: geçmişte ithal edilen 75 kalem üründen 60 kalem artık yerli üretim olarak tedarik ediliyor. Pehlivan, bu değişimin hem lojistik hem de müdahale hızı açısından önemli katkı sağladığını belirtti.

Teknoloji entegrasyonunda yapay zekâ da öne çıktı. İnsansız araçların yazılımsal yeteneklerine yapay zekâ uygulamalarının entegre edildiğini söyleyen Pehlivan, bu sayede tespit, klasifikasyon ve görev planlamasında daha hızlı ve isabetli kararlar alındığını ifade etti.

Yarışma, ölçüm ve saha değerlendirmesi:

Yarışmaya 81 ilden AFAD personeli katıldı; organizasyonda yaklaşık 500 kişi görev aldı ve yaklaşık 300 yarışmacı mücadele etti. Pehlivan, tatbikatın yalnızca teknik beceriyi değil aynı zamanda görev disiplini, ekip ruhu, ekipler arası koordinasyon, iletişim ve teknolojiyi etkin kullanma yetkinliklerini ölçmeyi amaçladığını vurguladı.

Protokol üyeleri, etkinlik alanında yük taşıma kapasitesine sahip dronun uçuşunu da izledi ve sahadaki uygulamaları yerinde inceledi. Vali Orhan Tavlı etkinliğe ilişkin olarak, gökteki gücün sahadaki arama-kurtarma kapasitesini artıracağı değerlendirmesinde bulundu ve AFAD ekiplerine teşekkürlerini iletti.

AFAD'ın sahadaki İHA yatırımları, yerlileştirme adımları ve yapay zekâ entegrasyonuyla afet müdahalelerinde hız ve etkinlik kazandırmayı hedefliyor. Samsun'daki tatbikat, bu dönüşümün hem teknoloji hem de insan kaynakları boyutunu bir arada gösteren bir saha sınavı oldu.

SAMSUN'DA AFAD TARAFINDAN DÜZENLENEN İHA DESTEKLİ ARAMA-KURTARMA YARIŞMASININ SON GÜNÜNDE, 19 MAYIS İLÇESİNDE BULUNAN ETKİNLİK ALANINI AFAD BAŞKANI ALİ HAMZA PEHLİVAN , SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI VE SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN ZİYARET ETTİ.