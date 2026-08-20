Erzurum basınının duayeni Öztürk Akkök son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum basınının duayeni uğurlandı:

Bir süredir hastanede tedavi gören ve dün yaşamını yitiren gazeteci Öztürk Akkök, kent basınının saygın ve duayen isimlerinden biriydi. Uzun süredir takip edildiği Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan Akkök, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata veda etti.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Bugün Narmanlı Cami'nde kılınan cenaze namazına Akkök'ün ailesi, meslektaşları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Tören boyunca dualar edildi, yakınları ve meslektaşları taziyelerini iletti.

Naaşın defnedilişi:

Cenaze namazının ardından Akkök'ün naaşı defnedilmek üzere Asri Mezarlığı'na kaldırıldı.

BİR SÜREDİR HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDEN VE DÜN RAHMETLİ OLAN GAZETECİ ÖZTÜRK AKKÖK DUALARLA UĞURLANDI.