Dolar 48,0154 +0,15%
Euro 56,1265 +0,23%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.064,26 +0,68%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,25 +1,78%
--°

Erzurum basınının duayeni Öztürk Akkök son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum basınının duayeni Öztürk Akkök bir süredir hastanede tedavi görüyordu; Narmanlı Cami'nde düzenlenen törenin ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:48

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 14:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum basınının duayeni Öztürk Akkök son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum basınının duayeni uğurlandı:

Bir süredir hastanede tedavi gören ve dün yaşamını yitiren gazeteci Öztürk Akkök, kent basınının saygın ve duayen isimlerinden biriydi. Uzun süredir takip edildiği Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan Akkök, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata veda etti.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Bugün Narmanlı Cami'nde kılınan cenaze namazına Akkök'ün ailesi, meslektaşları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Tören boyunca dualar edildi, yakınları ve meslektaşları taziyelerini iletti.

Naaşın defnedilişi:

Cenaze namazının ardından Akkök'ün naaşı defnedilmek üzere Asri Mezarlığı'na kaldırıldı.

BİR SÜREDİR HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDEN VE DÜN RAHMETLİ OLAN GAZETECİ ÖZTÜRK AKKÖK DUALARLA...

BİR SÜREDİR HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDEN VE DÜN RAHMETLİ OLAN GAZETECİ ÖZTÜRK AKKÖK DUALARLA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Drone'ların gücü sahada test edildi: Samsun ödül töreninde birinci oldu
images

Umut Yakup Tanrıöver, kaybının dördüncü yılında mezarında dualarla anıldı
images

şahinbey'de çiftçilere 1,8 milyon kg tohum ve 2 milyon kg gübre desteği
images

Süleymanpaşa gençlik merkezinde son rötuşlar, açılış için gün sayılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

Vucic ekim tarihlerini işaret etti, cumhurbaşkanlığı kışa kalabilir

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı