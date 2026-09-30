yargı üç kez aynı kararı verdi: Acun Ilıcalı'nın loca hakkı korunuyor

mahkeme kararının ayrıntıları:

İş insanı Acun Ilıcalı ile ilgili olarak Fenerbahçe Stadı'ndaki 217 numaralı loca hakkında açılan davada, Av. Dr. Hakan Öncel yaptığı yazılı açıklamada mahkemenin bağımsız olarak üçüncü kez aynı yönde karar verdiğini bildirdi. Öncel, kararın locaya yönelik hukuka aykırı tasarruf girişimlerini reddettiğini ifade etti.

Avukatın açıklamasında, Aziz Yıldırım adına mahkemeye sunulan dilekçede, Ilıcalı’nın fiilen locada maç izlediği Mart 2026 tarihinde loca ödemesinin söz konusu şirket tarafından yapıldığı yönünde iddialara yer verildiği belirtildi.

hukuki süreç ve şikayet:

Açıklamada ayrıca, yargıyı yanıltma iddiasıyla Fenerbahçe'nin resmi antetinin gerçeğe aykırı kullanımı şüphesiyle suç duyurusunda bulunulduğu ve bu kapsamda yürütülen soruşturmanın halen sürdüğü kaydedildi. Öncel, bu adımın yargı sürecinde izlenecek hukuki yollar için başlatıldığını belirtti.

Av. Öncel açıklamasında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurumsal kimliğinin mesnetsiz iddialara alet edildiğini vurgulayarak, bu girişim karşısında adli makamlar nezdinde tüm yasal haklarının eksiksiz kullanılacağını kamuoyuna saygıyla bildirdi.

İŞ İNSANI ACUN ILICALI'NIN AVUKATI HAKAN ÖNCEL, FENERBAHÇE STADI'NDAKİ 217 NUMARALI LOCAYA YÖNELİK AÇILAN DAVADA MAHKEMENİN ÜÇÜNCÜ KEZ RED KARARI VERDİĞİNİ AÇIKLADI.