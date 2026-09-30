Uşak'ta öğrenciler sürdürülebilir tüketim için gıda israfını öğrendi

Uşak'ta öğrencilere uygulamalı farkındalık eğitimi

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ömer Dönmez Toklu Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere hem güvenilir gıdaya erişimin önemi hem de gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik temel bilgiler aktarıldı.

eğitimin içeriği:

Eğitimde, gıda güvenilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar ile gıdaların doğru muhafaza edilmesine ilişkin uygulamaya yönelik açıklamalar yapıldı. Öğrencilere; tüketim planlaması, porsiyon kontrolü ve artan gıdaların uygun şekilde değerlendirilmesi gibi pratik önlemler anlatıldı. Ayrıca gıda israfının doğal kaynaklar ve ekonomi üzerindeki etkilerine de vurgu yapıldı.

amaç ve beklentiler:

Programın temel hedefi, öğrencilere erken yaşta gıda güvenilirliği bilinci kazandırmak ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını teşvik etmektir. Böylece aile ve toplum düzeyinde gıda kaybı ve israfının azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Eğitim, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik planlanan çalışmalardan biri olarak değerlendirildi.

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 29 EYLÜL ULUSLARARASI GIDA KAYBI VE İSRAFI FARKINDALIK GÜNÜ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GIDA GÜVENİLİRLİĞİ, GIDA KAYBI VE İSRAF KONUSUNDA EĞİTİM DÜZENLENDİ.