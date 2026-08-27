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Afyonkarahisar’da 8. Ethem Tem ulusal fotoğraf sergisi açıldı ve zafer yürüyüşü yapıldı

Afyonkarahisar'da Zafer Haftası'nda 8. Ethem Tem ulusal fotoğraf sergisi açıldı; ödüller verildi, Taş Medrese'de sergi görüldü ve protokolle zafer yürüyüşü yapıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Afyonkarahisar’da 8. Ethem Tem ulusal fotoğraf sergisi açıldı ve zafer yürüyüşü yapıldı

Sergi açılışı ve ödüller:

Afyonkarahisar'da Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl 8'ncisi gerçekleştirilen Ethem Tem Ulusal Fotoğraf Sergisi açıldı. Açılış törenine Vali Dr. Naci Aktaş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yarışma, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ve Atatürkçü Düşünce Derneği işbirliğiyle düzenlendi; dereceye giren fotoğraf sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Sergilemeye değer görülen eserlerden oluşan koleksiyon, kentin tarihi mekanlarından Taş Medrese'de ziyaretçilere sunuldu. Fotoğraf sergisi, yarışma jürisinin değerlendirmesi sonucu seçilen çalışmaların yer aldığı bir gösterim olarak bölgesel fotoğrafçılığın görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Zafer yürüyüşü ve programın devamı:

Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya gelerek İmaret Cami önünden başlayıp Zafer Meydanı'nda sona eren Zafer Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüş, Zafer Haftası etkinlik akışının önemli bir parçası olarak katılımcılarda birlik ve ortak hafıza duygusunu pekiştirdi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca İmaret Cami'nde mevlid-i şerif okutuldu ve halka çeşitli ikramlarda bulunuldu. Sergi ve yürüyüş gibi etkinlikler, kentin kültürel etkinlik takviminde görsel sanatlar ile toplumsal anma pratiklerini birleştiren bir gün olarak kayda geçti.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA ZAFER HAFTASI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE BU YIL 8&#039;NCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ETHEM...

AFYONKARAHİSAR'DA ZAFER HAFTASI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE BU YIL 8'NCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ETHEM TEM ULUSAL FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILIRKEN, AÇILIŞI LN ARDINDAN PROTOKOL ÜYELERİ VATANDAŞLARLA BİRLİKTE ZAFER YÜRÜYÜŞÜ'NE KATILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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