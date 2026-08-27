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SATSO’da bilanço tartışması: meclis üyelerinden yönetime şeffaflık çağrısı

SATSO meclis üyeleri Murat Ekşi ve Talip Kuriş, SATSO A.Ş. ile Doku Kültürü’nün bilanço ve mali tabloları paylaşılmadığı için yönetimi şeffaflığa çağırdı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:25

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 17:41

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

SATSO’da bilanço tartışması: meclis üyelerinden yönetime şeffaflık çağrısı

SATSO’da bilanço tartışması: meclis yönetimden hesap istedi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (SATSO) Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, odanın iştiraklerine ilişkin mali bilgilerin paylaşılmaması meclis gündeminin odağını oluşturdu. Meclis üyeleri Murat Ekşi ve Talip Kuriş, daha önce söz verilen detaylı bilanço sunumlarının yapılmadığını belirterek yönetime şeffaflık çağrısı yaptı.

Mecliste bilanço talebi:

Toplantıda söz alan Murat Ekşi, SATSO A.Ş. ve Doku Kültürü ile ilgili mali sunum yapılacağı yönünde bilgilendirildiklerini ancak beklenen detayların kendilerine ulaşmadığını kaydetti. Ekşi, söz konusu şirketlerin kar mı zarar mı ettiğini bilmek istediklerini vurguladı ve yeni projeler için meclisten yeniden yetki istenirken geçmiş yetkiler sonrası mali bilgilerin paylaşılmamasına tepki gösterdi.

Ekşi’nin itirazı, meclisin yetki verirken aynı zamanda hesap sormaya da hukuken ve etik olarak yetkili olduğuna dair endişeleri gündeme taşıdı. Meclis üyeleri, yatırım ve proje yetkilerinin kullanımıyla ilgili mali şeffaflığın sağlanmasını talep etti.

Yönetimin hesap verme sorumluluğu:

Eski Meclis Başkanı ve Meclis Üyesi Talip Kuriş ise yönetimin meclise karşı sorumluluğunu hatırlattı. Kuriş, yönetimin yetki aldığı meclise sonrasında hesap vermekten kaçınamayacağını söyledi ve bunun "kurumsal yönetim ve şeffaflık" ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

Kuriş toplantıda şunları ifade etti: "Ben Hendek’teki tesisi defalarca gezdim. Ben sizden bilanço istedim defalarca ve siz bana o bilançoyu vermediniz. Sayın yönetim, beni kişisel olarak kaale almayabilirsiniz. Talip Kuriş olarak size soru sormuyorum, buraya seçilmiş bir meclis üyesi olarak soruyorum." Kuriş, sunumlarda mali verilerin yer almadığını eleştirerek, "Ne kadarlık bir maliyet var? Prezantasyonunuzda tek kelime yok. Kar mı ettin, zarar mı ettin? 7 buçuk milyon doları nereden buldun?" diye sordu.

Meclis içinde dile getirilen eleştiriler, yönetimin iştiraklere ilişkin mali raporlamayı tamamlayıp meclise sunması gerektiği çağrısını yineledi. Tartışma, yeni yetki taleplerinin değerlendirilmesi sırasında yönetimin hesap verme yükümlülüğünün ve mali şeffaflığın öncelikli olması gerektiği vurgusuyla sonlandı.

SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (SATSO) İŞTİRAKLERE İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN MECLİS ÜYELERİYLE...

SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (SATSO) İŞTİRAKLERE İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN MECLİS ÜYELERİYLE PAYLAŞILMASI KONUSUNDA TARTIŞMA YAŞANDI. MECLİS ÜYELERİ MURAT EKŞİ VE TALİP KURİŞ, DAHA ÖNCE TALEP EDİLEN BİLANÇO VE MALİ BİLGİLERİN KENDİLERİNE SUNULMADIĞINI BELİRTEREK YÖNETİMİ ŞEFFAFLIK KONUSUNDA ELEŞTİRDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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