Ekokent planı için belediyeden askıya çıkarma kararı

Ekokent planında 18 aylık bekleyiş son buluyor

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Şadi Başkan'la Kent Buluşmaları' kapsamında düzenlenen basın toplantısında Batı Gelişim Bölgesi olarak bilinen Ekokent imar planlarına ilişkin son durumu aktardı. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve NİLBEL Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Baykal da katıldı. Özdemir, planların yaklaşık 18 aydır Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bekletildiğini belirterek sürecin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Plan sürecinin geçmişi ve belediyenin tepkisi:

Başkan Özdemir, Ekokent sürecinin 2012'den bu yana devam eden yaklaşık 15 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlattı. Daha önce hazırlanan planların mahkeme kararıyla yalnızca üç parseldeki yol düzenlemesi gerekçesiyle bozulduğunu, Nilüfer Belediye Meclisi'nin bu eksikliği giderip oy birliğiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiğini söyledi. Ancak dosyanın büyükşehir meclisinde, 'yoğunluğu düşürelim' veya 'yeşil alanları kaydıralım' gibi taleplerle askıya alındığını ifade etti.

Özdemir, bu yaklaşımların kazanılmış haklara zarar verebileceğine dikkat çekerek, 'Burada 15 yıllık kazanılmış haklar, alım-satım yapmış mülk sahipleri var. Emsali düşürdüğünüzde hak kayıpları doğacak, davalar açılacak ve kent bu süreçten en az 5 yıl daha kaybedecek. Bizim artık zaman kaybetme lüksümüz yok' değerlendirmesinde bulundu.

Ulaşım, yerleşim ve yasal adım:

Başkan, gecikmenin bölgedeki ulaşım ve yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirterek İmar Kanunu'nun ilgili maddesine işaret etti. Özdemir, 'Kanun çok açık: ilçe belediyesinden gelen imar planı kararları, büyükşehir belediye meclisi tarafından 3 ay içinde üst ölçekli planlara uygunluğu yönünden incelenir; 3 ay içinde karara bağlanmayan planlar onaylanmış sayılır' sözleriyle yasal dayanağı anlattı ve Nilüfer Belediyesi'nin bu yetkiye dayanarak dosyayı önümüzdeki hafta onaylanmış kabul edip askıya çıkaracağını bildirdi.

Özdemir, bölgede 30 Ağustos Zafer, Kayapa ve Hasanağa hatlarında nüfus artışı yaşandığını, dar yollar ve yoğun sabah trafiğinin on binlerce vatandaşı etkilediğini vurguladı. Kadastro yollarının kamulaştırma davalarıyla genişletilmesinin yıllar alacağını, ana arterlerin açılabilmesi için Ekokent planının ivedilikle yürürlüğe girmesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda ayrıca Nilüfer topraklarının yalnızca yüzde 25'lik kısmının yerleşim, sanayi ve ticarete ayrıldığı; kalan büyük bölümün tarım ve orman niteliğinde olduğu hatırlatıldı. Başkan Özdemir, verimli tarım alanlarının sanayileşmesine karşı olduklarını söyleyip TEKNOSAB gibi projelerin Karacabey ovasında yarattığı baskıyı eleştirdi ve Osmangazi, Yıldırım, Kestel ile Gürsu gibi ilçelerde yeni yaşam, kültür ve cazibe alanları oluşturulmasının Nilüfer üzerindeki göç ve konut yükünü dengeleyebileceğini kaydetti.

Özetle Nilüfer Belediyesi, hukuki sürecin izin verdiği adımı atarak Ekokent planını askıya çıkarma hazırlığı içinde; amaç, planın hayata geçirilmesiyle bölgedeki ulaşım ve yerleşim sorunlarına kısa vadede çözüm üretmek olarak açıklandı.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLANTIDA BATI GELİŞİM BÖLGESİ OLARAK DA BİLİNEN ‘EKOKENT’ PLANLARININ 18 AYDIR BEKLEMEDE OLDUĞUNU BELİRTEREK SÜRECİN HIZLANMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI. İMAR KANUNU’NA GÖRE 3 AY İÇİNDE KARARA BAĞLANMAYAN PLANLARIN ONAYLANMIŞ SAYILDIĞINI HATIRLATAN BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, BÖLGEDEKİ ULAŞIM VE KENTSEL İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASI İÇİN YASAL SÜRECİ İŞLETEREK PLANI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ASKIYA ÇIKARACAKLARINI AÇIKLADI.