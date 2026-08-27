Dolar 48,1291 +0,03%
Euro 56,2050 +0,02%
Bist 14.562,12 -0,33%
Altın Gram 7.180,64 -0,28%
EUR/USD 1,1656 -0,01%
Brent Petrol 87,59 +0,75%
--°

Çaycuma'da 19 yaşındaki genç banyodan çıktıktan sonra odasında yaşamını yitirdi

Çaycuma ilçesi Karalar köyünde 19 yaşındaki B.Y., banyodan çıktıktan sonra odasında ölü bulundu; jandarma inceleme başlattı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çaycuma'da 19 yaşındaki genç banyodan çıktıktan sonra odasında yaşamını yitirdi

Çaycuma'da 19 yaşındaki genç odasında ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karalar köyünde yaşayan B.Y. (19), banyoya girdikten kısa süre sonra odasında hareketsiz halde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

olay yeri ve ilk müdahale:

Olayın, öğle saatlerinde meydana geldiği bildirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde B.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevresel inceleme yaptı ve tutanak tuttu.

cenaze ve soruşturma:

B.Y.'nin cenazesi, Karalar köyünde bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla toprağa verildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı ve incelemeler devam ediyor.

BERAT YILDIRIM(19), HAYATINI KAYBETTİ.

BERAT YILDIRIM(19), HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güvenlik kamerası kaydetti: Karatay'da alacak verecek tartışması bıçaklanmayla s...
images

Sungurlu'da kavşakta çarpışma: ambulans ve cipte 5 yaralı
images

Kesikköprü kavşağında motosiklet kamyona arkadan çarptı, sürücü yaşamını yitirdi
images

Aksu'da köprü altı çarpışması: otomobil tırla çarpıştı, yolcu hafif sıyrıklarla...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diplomatik huzursuzluk: Moskova'da misafirhane önünde provokasyon

araç kiralama sektöründe yetki belgesi zorunluluğu başladı

Erciyes'te 2 bin 200 metrede kumla buluşma: plaj hentbolu dağda

Muğlaspor'a tecrübeli hücum hattı: İbrahim Sissoko ile anlaşıldı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı