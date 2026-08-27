Çaycuma'da 19 yaşındaki genç banyodan çıktıktan sonra odasında yaşamını yitirdi

Çaycuma'da 19 yaşındaki genç odasında ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karalar köyünde yaşayan B.Y. (19), banyoya girdikten kısa süre sonra odasında hareketsiz halde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

olay yeri ve ilk müdahale:

Olayın, öğle saatlerinde meydana geldiği bildirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde B.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevresel inceleme yaptı ve tutanak tuttu.

cenaze ve soruşturma:

B.Y.'nin cenazesi, Karalar köyünde bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla toprağa verildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı ve incelemeler devam ediyor.

BERAT YILDIRIM(19), HAYATINI KAYBETTİ.