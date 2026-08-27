Köprü altında çarpışma: Aksu'da otomobil ile tır birbirine girdi

Köprü altında çarpışma

Antalya'nın Aksu ilçesinde üst geçit köprüsünün altındaki noktada bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, binek otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre 07 AUY 325 plakalı otomobil, üst geçit köprü altında bulunan ışık sisteminde 38 AED 343 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle binek otomobilde belirgin maddi hasar gözlendi.

Yaralanma ve trafik akışı:

Kazada can kaybı olmadığı bildirildi. Araçta bulunan ve ismi belirlenemeyen bir kişi, hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Olayın ardından bölgede bulunan vatandaşlar ve diğer sürücüler olay yerine yöneldi; hasar gören otomobilin bulunduğu noktada trafik bir süre kontrollü şekilde sürdürüldü.

Aksu’da otomobil ile tır çarpıştı