Bakan Bayraktar Bursa ziyaretine valilikten başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bursa'daki temaslarına ilk olarak Bursa Valiliği ziyaretiyle başladı. Valilikte Vali Erol Ayyıldız ile bir araya gelen Bayraktar, şehirdeki mevcut ve planlanan yatırımları değerlendirdi.

valilikteki görüşmenin kapsamı:

Görüşmede Bursa'nın yatırım ihtiyaçları ve uygulamadaki projelerin durumu gündeme geldi. Taraflar, kent genelindeki çalışmaların koordinasyonu ve önceliklendirilmesi konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

bursa programı ve katılımcılar:

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Bayraktar, programını Büyükşehir nezdinde sürdürüldü; Büyükşehir Başkanvekili Şahin Biba ile Tarihi Bursa Büyükşehir Belediyesi binasında görüşme yaptı. Ziyaretlere AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Bursa milletvekillerinin de katıldığı bildirildi.

Yetkililer, Bayraktar'ın kentteki temaslarının gün boyunca farklı ziyaret ve görüşmelerle devam edeceğini belirtti. Ziyaretler, merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların değerlendirilmesi amacı taşıyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, BURSA'DAKİ TEMASLARI KAPSAMINDA BURSA VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ.