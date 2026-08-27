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Bakan Bayraktar Bursa ziyaretine valilikten başladı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Bursa temaslarına valilik ziyaretiyle başladı; Vali Erol Ayyıldız ve kent yöneticileriyle şehir yatırımları ele alındı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bakan Bayraktar Bursa ziyaretine valilikten başladı

Bakan Bayraktar Bursa ziyaretine valilikten başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bursa'daki temaslarına ilk olarak Bursa Valiliği ziyaretiyle başladı. Valilikte Vali Erol Ayyıldız ile bir araya gelen Bayraktar, şehirdeki mevcut ve planlanan yatırımları değerlendirdi.

valilikteki görüşmenin kapsamı:

Görüşmede Bursa'nın yatırım ihtiyaçları ve uygulamadaki projelerin durumu gündeme geldi. Taraflar, kent genelindeki çalışmaların koordinasyonu ve önceliklendirilmesi konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

bursa programı ve katılımcılar:

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Bayraktar, programını Büyükşehir nezdinde sürdürüldü; Büyükşehir Başkanvekili Şahin Biba ile Tarihi Bursa Büyükşehir Belediyesi binasında görüşme yaptı. Ziyaretlere AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Bursa milletvekillerinin de katıldığı bildirildi.

Yetkililer, Bayraktar'ın kentteki temaslarının gün boyunca farklı ziyaret ve görüşmelerle devam edeceğini belirtti. Ziyaretler, merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların değerlendirilmesi amacı taşıyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, BURSA&#039;DAKİ TEMASLARI KAPSAMINDA BURSA...

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, BURSA'DAKİ TEMASLARI KAPSAMINDA BURSA VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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