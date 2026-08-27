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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan araç markete daldı, kapalı olması olası yaralanmayı önledi

Afyonkarahisar'da 26 ALN 778 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bir zincir markete daldı; marketin kapalı olması olası yaralanmayı önledi, can kaybı yok.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan araç markete daldı, kapalı olması olası yaralanmayı önledi

kaza anı ve yer:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Lala Sinan Paşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsü belirlenemeyen 26 ALN 778 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki zincir markete daldı. Araç, marketin cam, kapı ve vitrini üzerinde ciddi kırılmalara yol açarak iş yerine girdi.

hasar ve can güvenliği:

Olayda iş yerinde ve araçta maddi hasar oluştu ancak kaza gece saatlerinde gerçekleştiği için marketin kapalı olması muhtemel bir faciayı önledi. Ölen veya yaralanan olmadı, böylece olası bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçildi.

Sürücünün kimliği kayıtlarda belirlenemedi. Olayla ilgili ayrıntılar ve hasar tespiti, yetkililerce değerlendiriliyor. Markette meydana gelen maddi zarar iş yeri sahipleri tarafından tespit edilecek ve gerekli işlemler takip edilecek.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ZİNCİR MARKETİN ŞUBESİNDEN İÇERİYE DALDI. KAZANIN GECE...

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ZİNCİR MARKETİN ŞUBESİNDEN İÇERİYE DALDI. KAZANIN GECE SAATLERİNDE YAŞANMASI İSE YAŞANABİLECEK BİR ÖLÜM VE YARALANMANIN ÖNÜNE GEÇTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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