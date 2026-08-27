Akdeniz'de kadınlar kintsugi ile kırıkları umutla birleştirdi

Akdeniz'de kintsugi atölyesi kadınlara onarma ve ifade alanı sundu

Akdeniz Belediyesi tarafından, Akdeniz Kaymakamlığı bünyesindeki Özgürlük Mahallesi Aile Destek Merkezi-1'de düzenlenen kintsugi atölyesi, katılımcılara hem el becerisi hem de duygusal farkındalık kazandırmayı hedefledi. Atölyeye katılan kadınlar kırılmış seramik, porselen ve benzeri eşyaları çeşitli yapıştırıcılarla yeniden birleştirerek yeni bir estetik yarattı.

Atölyenin içeriği ve yürütücüsü:

Çalışmayı yürüten Uzman Psikolog Günay Duygu Ateş, atölyenin temelinde sanat ve psikolojiyi bir araya getirme fikrinin bulunduğunu vurguladı. Katılımcılara kırılma ve onarılma sürecinin metaforik olanakları üzerinden kendi yaşam deneyimlerini değerlendirme ve duygularını ifade etme fırsatı sunuldu. Uygulamalı bölümler, kusursuzluğu değil iyileşmeyi merkeze alan bir yaklaşım üzerine kurgulandı.

Hedeflenen etki ve yaygınlaştırma planı:

Etkinliğin amacı, sanat aracılığıyla katılımcıların psikolojik iyi oluşunu desteklemek olarak açıklandı. Akdeniz Kaymakamlığı ve belediyenin ortak çalışmasıyla yürütülen programda, talebe bağlı olarak kintsugi atölyelerinin Kültür ve Sanat Evleri ile diğer Aile Destek Merkezlerinde de düzenlenmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu tür atölyeler, bireylere hem somut bir üretim deneyimi hem de duygusal bir paylaşım ortamı sunuyor.

Kintsugi felsefesinin yansımaları:

Japon geleneksel sanatından esinlenen kintsugi, kırılan parçaları doğal reçine ve altın tozu gibi malzemelerle birleştirme tekniğine dayanır. Bu yaklaşım, kırılma izlerini gizlemek yerine görünür kılarak nesnenin ve dolayısıyla deneyimin değerini yeniden inşa etmeye odaklanır. Atölyede benimsenen bu felsefe, katılımcıların kendi kırılganlıklarını kabul etme ve onarma biçimlerine dair farkındalık geliştirmelerine katkı sağladı.

AKDENİZ BELEDİYESİ TARAFINDAN, AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ’NDEKİ AİLE DESTEK MERKEZİ-1’DE DÜZENLENEN KİNTSUGİ ATÖLYESİNDE KADINLAR, JAPON SANATININ İYİLEŞTİRİCİ FELSEFESİYLE BULUŞTU.