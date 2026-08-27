Etiketin altındaki gerçek ortaya çıktı, mağaza zabıta tarafından mühürlendi

Vatandaşın incelemesi olayın fitilini ateşledi:

İstanbul Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde geçen pazar günü kahvaltılık alışverişi yapan bir vatandaşın dikkati, zincir market raflarında satılan bir sucuğun üzerinde şüphe uyandırdı. Tüketici, ürünün üstündeki etiketin sökülüp yerine farklı bir etiket yapıştırıldığını fark etti ve üstteki etiketi kaldırınca alttaki son kullanma tarihinin geçtiğini gördü.

Vatandaş, bulgularını cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayılınca konu belediye yetkililerinin denetimine taşındı.

Belediye müdahalesi ve mağazanın mühürlenmesi:

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilgili iş yerinde inceleme başlattı. Raflar tek tek kontrol edilirken ekipler bazı ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiğini tespit etti.

Yapılan incelemede, tarihi geçmiş ürünlerin etiketlerinin değiştirilerek yeniden satışa sunulduğu belirlendi. Bu tespit üzerine zabıta ekipleri mağaza hakkında işlem yaparak iş yerini mühürledi. Denetim ve mühürleme işlemleri sırasında yapılan uygulamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tüketici uyarısı ve yetkililerin rolü:

Olay, tüketicinin dikkatinin ürün güvenliğinde belirleyici olabileceğini gösterirken, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesi de öne çıktı. Yetkililerin açıklamaları ve olası yaptırımlarla ilgili bilgiler görüntülerde yer almasa da, tüketicilerin ambalaj ve etiketleri kontrol etmesi önemli.

Bu tür durumlarla karşılaşılması halinde tüketicilerin belge ve görüntüyle birlikte ilgili belediye veya tüketici hakları kuruluşlarına başvurması, denetim süreçlerinin hızlanmasına katkı sağlar.

İSTANBUL SULTANGAZİ’DE BİR VATANDAŞ, SATIN ALDIĞI SUCUĞUN ÜZERİNDEKİ ETİKETİ KALDIRINCA ÜRÜNÜN SON KULLANMA TARİHİNİN GEÇTİĞİNİ FARK ETTİ. GÖRÜNTÜLERİN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMASININ ARDINDAN MAĞAZADA DENETİM YAPAN ZABITA EKİPLERİ, SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TESPİT EDEREK İŞ YERİNİ MÜHÜRLEDİ.