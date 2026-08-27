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Siverek’te jandarma operasyonunda satışa hazır 15 gram metamfetamin ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek'te düzenlenen operasyonda satışa hazır 10 paket halinde toplam 15 gram metamfetamin ele geçirdi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siverek’te jandarma operasyonunda satışa hazır 15 gram metamfetamin ele geçirildi

Siverek’te jandarma operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Siverek ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan yoğun takip ve istihbari çalışmaların ardından şüpheliye yönelik müdahale düzenlendi.

operasyonun detayları:

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen aramada, satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu maddeler bulundu. Arama sonucunda 10 ayrı paket içinde toplam 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

şüpheli ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak bir kişi yakalanırken, hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Soruşturma ve gerekli işlemler il jandarma birimleri tarafından yürütülüyor.

SİVEREK

SİVEREK

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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