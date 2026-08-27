Kuşadası'nda denize açılan bir kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

sahil güvenlik müdahalesi:
Kuşadası Kadınlar Denizi Plajı önlerinden denize giren ve geri dönemeyen bir kişi ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kısa sürede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
olayın gelişimi:
Yapılan arama sonucu şahıs deniz yüzeyinden alınarak Sahil Güvenlik Botu üzerine çıkarıldı. Kurtarılan kişi daha sonra karaya nakledilmek üzere Kuşadası Marina'ya intikal ettirildi.
şahsın sağlık durumu:
Yetkililerden edinilen bilgiye göre kurtarılan şahsın sağ ve bilinci açık olduğu, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
AÇILDIĞI DENİZDEN GERİ DÖNEMEYEN ŞAHSI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI
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