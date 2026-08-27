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Kuşadası'nda denize açılan bir kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Kuşadası Kadınlar Denizi Plajı'nda denize girip geri dönemeyen kişi için başlatılan arama-kurtarma ile şahıs sağ ve bilinci açık kurtarıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kuşadası'nda denize açılan bir kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

sahil güvenlik müdahalesi:

Kuşadası Kadınlar Denizi Plajı önlerinden denize giren ve geri dönemeyen bir kişi ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kısa sürede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

olayın gelişimi:

Yapılan arama sonucu şahıs deniz yüzeyinden alınarak Sahil Güvenlik Botu üzerine çıkarıldı. Kurtarılan kişi daha sonra karaya nakledilmek üzere Kuşadası Marina'ya intikal ettirildi.

şahsın sağlık durumu:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre kurtarılan şahsın sağ ve bilinci açık olduğu, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AÇILDIĞI DENİZDEN GERİ DÖNEMEYEN ŞAHSI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

AÇILDIĞI DENİZDEN GERİ DÖNEMEYEN ŞAHSI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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