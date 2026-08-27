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Denizli’de takiple açığa çıkan skunk şebekesi: araçlarda 3 kilo 25 gram ele geçirildi

Denizli polisi iki aracı takibe alıp durdurdu; araçlarda 3 kilo 25 gram skunk, ruhsatsız tabanca, terazi ele geçirildi, 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Denizli’de takiple açığa çıkan skunk şebekesi: araçlarda 3 kilo 25 gram ele geçirildi

Operasyon ve aramalarda ele geçenler:

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında iki aracı takibe aldı. Takip sonucu durdurulan araçlarda ve araç içindeki dört şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda 3 kilo 25 gram skunk, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 30 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgulanması ve yargı süreci:

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kaydında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından dört şüpheli, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkeme sonucu şüphelilerden 2'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'deki operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmanın bir parçası olarak değerlendirildi ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DENİZLİ’DE POLİS EKİPLERİNCE 2 ARACA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 4...

DENİZLİ’DE POLİS EKİPLERİNCE 2 ARACA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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