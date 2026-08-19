Van'da bisiklet yolları şehri hareketlendirdi

Yaz mevsimi boyunca Van genelinde hayata geçirilen yeni bisiklet yolları, kentte bisiklet kullanımını artırdı. Altyapı iyileştirmeleri sayesinde vatandaşlar bisikleti hem ulaşım hem de hobi ve spor amaçlı daha sık tercih etmeye başladı. Artan talep, sektördeki satış ve servis hizmetlerine doğrudan yansıdı.

güvenli sürüş ve kullanıcı sayısındaki artış:

Güvenli sürüş imkanı sağlayan düzenlemeler ve ayrı bisiklet güzergâhları, özellikle şehir içi ulaşımda bisiklet tercih edenlerin sayısını yükseltti. Uzun yıllardır Van’da sektörün içinde olan işletmeciler, sokakta daha fazla bisiklet görmenin artık rutin hale geldiğini söylüyor. 25 yıldır bisiklet sektöründe çalışan işletme sahibi Ezdin Kaplan, altyapı yatırımlarının kendilerine olumlu etkilerini şöyle özetledi:

"Şehrimizde güzel, sessizce değişimler oldu. Bunların başında bisiklet yolları ve bisiklet altyapısının geliştirilmesi geliyor. Bisiklet satışlarının ve bisiklet kullanıcılarının arttığını görebiliyoruz. Bisiklet yollarının olması, kullanıcıların daha güvenli bir şekilde bisiklet sürmelerini sağlıyor. Aynı zamanda hobi ve sosyalleşme anlamında da bisiklet kullanıcılarının ciddi şekilde arttığını gözlemliyoruz"

sektör etkileri: satıştan servise dönüşen talep:

Yeni yolların sağladığı görünür artış, bisiklet satıcıları ve teknik servis sağlayıcıları için de iş hacmini genişletti. Satışlardaki yükselişe ek olarak, teknik servis taleplerinde de belirgin artış oldu; fiyatları yüksek bulup yeni alım yapamayanlar, ellerindeki eski bisikletleri onarıma getiriyor. Kaplan bu durumu şu sözlerle açıkladı:

"Bisiklet almayı düşünüp fiyatları pahalı bulan müşterilerimiz de oluyor. Bu vatandaşlarımız eski bisikletlerini getirip onarıyor ve yeniden kullanıma hazır hale getiriyor. Bisiklet satışı ayrı bir sektör, teknik servis de ayrı bir sektör. İki kol olarak düşündüğümüzde servis konusunda da ciddi kazanımlar elde ettik"

bölgenin coğrafi avantajı ve rotaların cazibesi:

Van’ın coğrafi yapısı ve çevresindeki tarihi, doğal güzellikler de bisiklet kullanımını teşvik eden unsurlar arasında yer alıyor. Sürüş güvenliğinin artmasıyla birlikte rekreatif kullanım öne çıktı; birçok vatandaş güzelliklere bisikletle ulaşmayı tercih ediyor. Kaplan bu eğilimi şöyle ifade etti:

"Bisiklet sadece bir ulaşım aracı değildir, bir spor aracı da değildir. Sağlığını düşünen, ulaşım amacıyla kullanan veya hobi olarak bisiklet süren vatandaşlarımız var. Bunları düşündüğümüz zaman bisiklet kullanıcıları artıyor. Bunun yanında bölgemizin coğrafi yapısı bisiklet kullanımına ciddi anlamda uygun. Tarihi ve doğal güzellikleri olan bölgelerimiz de var. Birçok kullanıcı bu güzelliklere doğa içerisinde bisiklet sürerek ulaşıyor"

Sonuç olarak, yaz aylarında yapılan altyapı yatırımları Van’da bisiklet kullanımını yaygınlaştırdı; bunun hem bireysel yaşam alışkanlıklarına hem de yerel bisiklet ekosistemine olumlu etkileri oldu. Satış ve servis hizmetlerindeki canlanma, bu eğilimin kalıcı olabileceğine işaret ediyor.

VAN’DA YAZ MEVSİMİ BOYUNCA HAYATA GEÇİRİLEN YENİ BİSİKLET YOLLARI, KENT GENELİNDE BİSİKLET KULLANIMINA OLAN İLGİYİ ARTIRDI.