Yeni yatırımlarla erişim genişliyor: yatak kapasitemiz 271 binin üzerinde

Gaziantep açılışında bakanın mesajı:

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziantep'te gerçekleştirilen sağlık tesisleri açılış töreninde ülke genelindeki sağlık altyapısına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Törende hizmete giren Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile birlikte yapılan yatırımların erişim ve kapasiteyi artırdığı vurgulandı.

Yapısal dönüşüm ve yatak kapasitesi:

Bakan Memişoğlu, son 25 yılda sağlık hizmetlerinin fiziksel ve hizmet kapasitesi bakımından köklü bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, hastanelerin yüzde 80'inin yenilendiğini veya yeniden inşa edildiğini söyledi. Bu süreçte toplam yatak kapasitesinin 271 binin üzerine çıkarıldığına dikkat çekildi. Ayrıca, ülke genelinde yapım süreçleri devam eden 144 devlet hastanesinin toplam 36 bin yatak kapasitesine sahip olduğu açıklandı.

Birinci basamak ve yerel yatırımlar:

Bakanlık, birinci basamak sağlık hizmetlerine de ciddi yatırım yaptığını aktardı; ülke çapında bin 250'den fazla yeni birinci basamak sağlık merkezi inşa edildiği veya planlandığı belirtildi. Gaziantep özelinde ise toplamda 37 yeni hastane inşa edildiği ve ilin sağlık altyapısının tamamen yenilendiği kaydedildi. 2023'te hizmete giren bin 875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi bu kapsamda öne çıkan projeler arasında sayıldı. İlde ayrıca 92 yeni birinci basamak sağlık merkezi vatandaşların hizmetine sunuldu ve 17 yeni sağlık tesisinin inşaatı sürüyor.

Anne ve bebek sağlığına odaklı adımlar:

Memişoğlu, anne ve bebek sağlığını önceliklendiren programlara da değindi. Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda sezaryen oranlarının hedeflendiği şekilde gerileme kaydettiği ifade edildi. 2024 başlangıcında ülke genelinde sezaryen oranının yüzde 62,8 olduğunu anımsatan Memişoğlu, uygulanan politikalar sonucu toplam sezaryen oranının yüzde 58,5'e düştüğünü ve primer sezaryen oranında yüzde 15 azalma sağlandığını aktardı.

Ebe ağı ve gebe destek programları:

Anne adaylarına yönelik saha uygulamaları da genişletildi. Türkiye genelinde 81 ilde görev yapan 62 bin ebe ile hizmet verildiği, özellikle Her Gebeye Ebe uygulamasıyla ilk gebeliklerde son üç ayda birebir ebe tahsisi yapıldığı belirtildi. Sahada ayrıca 3 bin 400 koordinatör ebe görevlendirildiği ve uygulamanın başladığı son dokuz ayda 40 bin gebe ve lohusanın evinde ziyaret edildiği paylaşıldı. Yüksek riskli gebelere ise 8 branşta randevu önceliği tanımlandı.

Eğitim, dijital rehberlik ve gündelik destek:

Bakanlık, gebe okulları ve dijital uygulamalarla da anne adaylarını destekliyor. Ülke genelinde 1.774 gebe okulunda son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayına eğitim verildiği, Annelik Yolculuğu mobil uygulamasıyla ise 250 bin anneye dijital rehberlik yapıldığı bilgisi aktarıldı. Ayrıca sağlık çalışanlarının yaşamını kolaylaştıracak uygulamalardan biri olarak yıl sonuna kadar faaliyete geçirilmesi planlanan 7 kreşten ilkinin iki ilde hizmete başlayacağı bildirildi; kreşlerin 7/24 hizmet vereceği belirtildi.

Açılışı yapılan 300 yataklı Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin modern fiziki yapısı ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla bölgeye katkı sağlayacağı vurgulandı. Memişoğlu, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri, belediye başkanları ile inşa sürecine katılan tüm personele teşekkür ederek, yeni tesislerin Gaziantep ve ülke sağlığına hayırlı olmasını diledi.

Törene katılan Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de açılışların ilin sağlık hizmetlerine katkı sağlayacağını belirterek hayırlı olması temennisinde bulundular. Konuşmaların ardından dualar okundu ve kurdele kesimiyle tesislerin resmi açılışı gerçekleştirildi.

BİR DİZİ PROGRAM VE ZİYARET İÇİN GAZİANTEP'TE BULUNAN SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU, KENTTE YAPIMI TAMAMLANARAK HİZMETE ALINAN CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ İLE DİĞER SAĞLIK TESİSLERİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI.