erken tanı sayesinde 11 yaşındaki çocuğun 12 mm böbrek taşı tek seansta giderildi

vaka özeti

Samsun'da aylar süren karın ağrısı şikâyetiyle farklı hekimlere başvuran 11 yaşındaki erkek hastanın yapılan tetkiklerinde sağ böbreğinde 12 millimetrelik taş tespit edildi. Hasta, değerlendirmelerinin ardından Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Üroloji bölümüne yönlendirildi ve Opr. Dr. Gürkan Özkan tarafından kapalı yöntemle tedavi edildi.

RIRS ile müdahale:

Hastaya uygulanan yöntem, Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) idi. Opr. Dr. Gürkan Özkan, çocuklarda bu büyüklükteki taşların ilaçla düşmesinin beklenmediğini belirterek hastanın taşının tek seansta tamamen temizlendiğini açıkladı. İşlem kapalı olarak gerçekleştirildi ve hastanın normal yaşamına dönüşü hızlı oldu; hasta bir gün sonra taburcu edildi.

Uzmanın aktardığına göre RIRS yöntemi hem erişkinlerde hem çocuklarda tercih ediliyor, ancak pediatrik vakalarda idrar kanallarının ve anatomik yapıların daha dar olması nedeniyle özel ekipman ve daha hassas bir yaklaşım gerekiyor. Bu sebeple çocuk hastalarda komplikasyon riskini en aza indirmek amacıyla işlem sırasında gereken önlemler alınıyor.

çocuklara özgü yaklaşımlar ve seans sayısı:

Bazı büyük taşların birden fazla seansta tedavi edilmesi gerekebildiğini ifade eden Özkan, işlem sırasında taşın kırılması ve çıkarılmasının zaman zaman ikinci bir seans veya kanal genişletmesi gerektirebileceğini söyledi. Nadir durumlarda önce kanalın genişlemesini sağlamak için geçici bir cihaz yerleştirilip daha sonra tekrar işlem yapılabildiği; ancak bu vakada tek seansta sonuca ulaşılmasının önemli bir avantaj sağladığı vurgulandı.

Dr. Özkan, çocuk hastalarla çalışırken işlem sırasında ve sonrasında ekstra özen gerektiğini, bunun ekipman seçimi ve cerrahi teknik açısından önem taşıdığını belirtti.

tekrar riskleri ve korunma:

Uzman, böbrek taşlarının tedavi edildikten sonra yeniden oluşabileceğine dikkat çekti ve genetik yatkınlığın bu süreçte önemli bir rol oynadığını hatırlattı. Vakada hastanın ailesinde böbrek taşı öyküsü bulunuyordu; bu nedenle tedavi sonrasında düzenli aralıklarla takip önerildi. Takipler hem hastanın yaşadığı bölgede bir üroloji hekimi tarafından hem de ihtiyaç halinde merkezin devam eden takibi ile sürdürülebilir.

Ayrıca Dr. Özkan, taş oluşumundan korunmada yeterli sıvı tüketimi ve dengeli beslenmenin önemine değindi. Özkan, idrar üretiminin yeterli olması ve sıvı alımının düzenli tutulmasının kristal oluşumunu azaltabileceğini, genetik yatkınlığı olanların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Sonuç olarak, vakada erken değerlendirme ve uygun cerrahi teknik sayesinde 11 yaşındaki hastanın sağ böbreğindeki 12 mm taş güvenli bir şekilde tek seansta temizlendi; ancak uzmanlar, benzer şikâyetlerde erken ultrason ve düzenli ürolojik takip yapılmasının altını çiziyor.

SAMSUN’DA AYLARCA KARIN AĞRISI ŞİKAYETİ YAŞAYAN 11 YAŞINDAKİ ERKEK HASTANIN SAĞ BÖBREĞİNDE TESPİT EDİLEN 12 MİLİMETRELİK TAŞ, RIRS (RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ) YÖNTEMİYLE TEK SEANSTA TEMİZLENDİ.