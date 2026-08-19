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Gebe okulu anne ve baba adaylarını güvenle doğuma hazırladı

Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu, 3 haftalık eğitimi tamamlayan anne ve baba adaylarına doğum, nefes ve bebek bakımı konularında sertifika vererek mezun etti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gebe okulu anne ve baba adaylarını güvenle doğuma hazırladı

Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu’nda mezuniyet coşkusu

Erzurum Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu, Ağustos ayı dönemini başarıyla tamamlayan anne ve baba adaylarını mezun etti. Üç hafta süren eğitim programına katılan ebeveyn adayları, teorik bilgilerle birlikte uygulamalı dersleri de tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Eğitim programında; hamilelik süreci, doğru nefes teknikleri, doğum anı, anne sütünün önemi ve bebek bakımı gibi temel konular uzman eğitmenler tarafından işlendi. Program, katılımcılara hem bilgi aktarımı hem de pratik uygulama fırsatı sağlayacak şekilde düzenlendi; böylece anne ve baba adaylarının doğuma yönelik kaygılarının azaltılması hedeflendi.

Doğum salonu gezisi ve mezuniyet töreni:

Eğitimin son bölümünde adaylara hastanenin doğum salonu ve yatan hasta odaları yerinde tanıtıldı; teknik bilgiler aktarılıp süreçlere ilişkin açıklamalar yapıldı. Erzurum Şehir Hastanesi tarafından yapılan paylaşımda, bilinçli ebeveynliğin ve normal doğumun önemine vurgu yapılarak, "Normal doğumla anneler mutlu, bebekler sağlıklı" ifadelerine yer verildi.

Sertifikalarını alan anne ve baba adayları, aldıkları eğitim sayesinde doğum sürecine dair korkularının azaldığını belirterek hastane yönetimine ve eğitmenlere teşekkür etti. Mezuniyet töreni hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN GEBE OKULU, AĞUSTOS AYI DÖNEMİNİ BAŞARIYLA...

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN GEBE OKULU, AĞUSTOS AYI DÖNEMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN ANNE VE BABA ADAYLARINI MEZUN ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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