Afyonkarahisar'da toprağa verilen işçi Barış Güney son yolculuğuna uğurlandı

cenaze töreni:

İzmir'deki hastanede yapılan işlemlerin ardından dün ailesine teslim edilen Barış Güney'in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesindeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ve ailenin taziyeleri kabul etmesinin ardından cenaze, Aşağı Mahalle'deki belde mezarlığı önüne götürüldü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Barış Güney'in naaşı belde mezarlığında toprağa verildi.

törene katılanlar:

Törene, yakınlarının yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Sinanpaşa Kaymakamı Bünyamin Miroğlu, Güney Belediye Başkanı Ali Baran, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

patlama ve soruşturma:

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım tarihinde meydana gelen patlamada 19 işçi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İZMİR'İN ALİAĞA İLÇESİNDE BULUNAN DEMİR ÇELİK FABRİKASINDAKİ PATLAMADA YAŞAMINI YİTİREN BARIŞ GÜNEY'İN CENAZESİ, MEMLEKETİ AFYONKARAHİSAR'IN SİNANPAŞA İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ.