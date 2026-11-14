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Boyabat'ta iş başında düşen sıva ustası hastaneye kaldırıldı

Boyabat Camikebir Mahallesi'nde dış cephe sıvası yaparken merdivenden düşen usta Hasan A. yaralandı; çevredekiler 112'yi aradı, ambulans sevk edildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 17:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Boyabat'ta iş başında düşen sıva ustası hastaneye kaldırıldı

Boyabat'ta iş başında düşen sıva ustası hastaneye kaldırıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evin dış cephe sıvasını yaparken merdivenden düşen usta yaralandı. Olay, Boyabat Camikebir Mahallesi 60 numaralı adreste gerçekleşti. Yaralanan çalışanın kimliği haber kaynağına göre Hasan A. olarak bildirildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, sıva çalışması esnasında dengesini kaybeden usta merdivenden düşerek yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Çevredeki müdahale, olayın ilk anlarında durumu stabilize etmeye yönelik oldu.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi çağrıldı; sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı usta ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve çalışmanın yapıldığı adreste soruşturma devam ediyor.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE BİR EVİN DIŞ CEPHE SIVASINI YAPTIĞI SIRADA MERDİVENDEN DÜŞEN SIVA...

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE BİR EVİN DIŞ CEPHE SIVASINI YAPTIĞI SIRADA MERDİVENDEN DÜŞEN SIVA USTASI YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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