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Mersin'de sokak satıcılarına büyük darbe: 10 tutuklama

Mersin'de jandarma ve polis ortak operasyonunda torbacı olarak bilinen 11 şüpheliden 10'u tutuklandı; çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 17:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mersin'de sokak satıcılarına büyük darbe: 10 tutuklama

Mersin'de narkotik operasyonu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir genelinde torbacı olarak tanımlanan sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Çalışma kapsamında belirlenen şüphelilere tek tek müdahale edilerek 11 kişi gözaltına alındı.

operasyonun ayrıntıları:

Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, sentetik uyuşturucu, bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca polis ve jandarma ekipleri, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 40 bin TL, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve bir adet hassas teraziye de el koydu.

adliyeye sevk ve mahkeme kararı:

Emniyet ve jandarmada işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklandı ve cezaevine gönderildi, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE JANDARMA VE POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ...

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE JANDARMA VE POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLARDA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDAN YAKALANAN 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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