Ağabey iddiası: EGO şoförü İsmail Küçükerdoğan planlanarak öldürüldü

Olayın kronolojisi

Ankara Sincan'da yaşayan 46 yaşındaki EGO şoförü İsmail Küçükerdoğan, 30 Ağustos sabahı evinden çıktıktan sonra ailesinin haber alamaması üzerine kayıp ihbarı verildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Küçükerdoğan’ın aracı 2 Eylül’de Ayaş ilçesi Sinanlı Mahallesi kırsalında bulundu.

Aracın içinde bırakılan telefonunun uçak moduna alındığı ve bu nedenle sinyal vermediğinin tespit edilmesi üzerine ekipler bölgedeki çalışmaları yoğunlaştırdı. Bir gün sonra, Çıngıraklı Mağarası çevresindeki kayalıklarda Küçükerdoğan’ın cesedine rastlandı. Helikopterle alınan cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi ve jandarma çevrede inceleme başlattı.

İlk bulgular ve soruşturma:

İlk tespitlerde, ekipler Küçükerdoğan’ın yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdiğini ve bedeninde bariz cinayet izine rastlanmadığını bildirdi. Olayla ilgili şüpheli olabilecek kişi veya kişilerin ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Ayrıca telefonundaki harita kayıtlarına göre Küçükerdoğan’ın ölü bulunduğu bölgeye daha önce birkaç kez gittiği kaydedildi.

Cenaze işlemlerinin ardından Küçükerdoğan’ın cenazesi ailesine teslim edildi; Elmadağ ilçesindeki Yeşildere Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı.

Ailenin iddiaları ve şüpheler:

Ağabey Mustafa Küçükerdoğan, basına yaptığı açıklamada kardeşinin birkaç hafta önce tartıştığı bir kişi tarafından planlanarak öldürüldüğünü öne sürdü. Mustafa Küçükerdoğan, kardeşinin yürümeyi sevmediğini, her yere aracıyla gittiğini ve yükseklik korkusu bulunduğunu belirterek böyle bir yerde kendi isteğiyle bulunmasının muhtemel olmadığını söyledi: 'Kardeşimi oraya tartıştığı kişilerce götürüldüğünü düşünüyorum.'

Ağabey ayrıca tartıştıkları kişinin tek başına hareket edebilecek biri olmadığını, başka kişileri azmettirmiş olabileceğini iddia etti. İddialara göre söz konusu kavga yol verme yüzünden başlamış; karşı taraf İsmail’i 5 kilometre takip etmiş, tartışma sırasında İsmail’in kendisini kayda aldığını ve kaydı silmesini istemesi üzerine gerginlik tırmanmış, elindeki tornavidayla saldırmaya çalışmış.

Mustafa Küçükerdoğan, kardeşinin telefonunu kapatacak biri olmadığını, gizli işleri bulunmadığını ve nereye gideceğini her zaman söylediğini vurguladı. Kayıp ihbarı verildikten sonra iki gün sonuç alınamayınca bir televizyon programına başvurduklarını, ertesi gün aracın sonra da cesedin bulunduğunu belirtti ve sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri olay yerinde ve ilgili kişilerin ifadelerinde yoğunlaştı. Adli tıp raporu ile birlikte yürütülecek teknik ve tanık araştırmaları, ölüm nedeninin netleşmesinde belirleyici olacak.

Önemli not: Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor; resmi değerlendirmeler Adli Tıp Kurumu raporları ve jandarma incelemeleri doğrultusunda açıklanacak.

ANKARA’DA HAKKINDA KAYIP İHBARI 4 GÜN SONRA CESEDİ KIRSAL ALANDA BULUNAN ADAMIN AĞABEYİ, KARDEŞİNİN DAHA ÖNCE TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN TASARLANARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ.