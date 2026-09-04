Bölge hayvancılığını güçlendirme planı: laboratuvar önceliği

Kahta'da veterinerlerle yetiştiriciler bir araya geldi

Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası ile Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Kahta'da bölge hayvancılığının durumu ve çözüm odaklı projeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıya serbest veteriner hekimler ile oda ve birlik başkanları katıldı.

laboratuvar projesi öncelik olarak öne çıktı:

Toplantıda, bölge için altyapısı güçlü bir hayvancılık laboratuvarı kurulmasının önemi vurgulandı. Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan Öztürk, laboratuvarın teşhis ve tedavide veterinerlerin elini güçlendireceğini, hayvan kayıplarını ve yetiştiricilerin maddi zararlarını en aza indireceğini belirtti. Öztürk, toplantıda 'Bölgemizde teşhis ve tedavide biz veteriner hekimlerin elini güçlendirecek, hayvan kayıplarını en aza indirecek ve yetiştiricimizin maddi kaybını minimuma indirecek altyapısı güçlü bir hayvancılık laboratuvarına ihtiyacımız var. Serbest veteriner hekimlerimiz ile el ele vererek bu veteriner laboratuvarı projesini en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

gündemdeki diğer konu başlıkları:

Toplantıda ayrıca bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin verimliliğini artırma, yetiştiricilerin yaşadığı mağduriyetleri giderme ve sektörü ileri taşıyacak yeni proje fikirleri detaylı şekilde ele alındı. Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sırrı Öztürk ile katılımcı veteriner hekimlerin görüş ve önerileri dinlendikten sonra toplantı sona erdi.

BÖLGE HAYVANCILIĞI VE LABORATUVAR PROJESİ MASAYA YATIRILDI