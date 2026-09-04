Yıkım kararı alındı: Buldan Alacaoğlu Ortaokulu yeni döneme Ahmet Tuncay YBO'da başlayacak

Buldan Alacaoğlu Ortaokulu'nda yıkım kararı

Buldan Alacaoğlu Ortaokulu binasında gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda binanın depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Hazırlanan rapor doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından okul binası için yıkım kararı alındı.

teknik inceleme ve rapor:

Yapılan denetimler tamamlanmış ve uzman raporu, mevcut yapının güvenlik standartlarını karşılamadığını gösterdi. Raporun bulguları üzerine, binanın güvenli bir eğitim ortamı sunamayacağı değerlendirmesi yapılarak yıkım kararı verildi. Kararın ardından süreçle ilgili resmi duyuruların ve uygulama takviminin takip edileceği ifade edildi.

eğitimin devamlılığı ve yeni adres:

Öğrencilerin, öğretmenlerin ve idari kadronun 2026-2027 eğitim öğretim yılında mağdur olmaması için geçici düzenlemeler yapıldı. Buna göre okulun tüm öğrencileri ve personeli yeni döneme Buldan Ahmet Tuncay Yatılı Bölge Ortaokulunda başlayacak. Taşıma, yerleşim ve öğrenim planlaması ile ilgili hazırlıkların yürütüleceği belirtildi.

Alınan karar, hem öğrencilerin güvenliğini sağlama hem de eğitim sürecinin aksamaması amacı taşıyor. Sürecin sonraki adımları, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

BULDAN ALACAOĞLU ORTAOKULU BİNASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNİK İNCELEMELER SONUCUNDA BİNANIN DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞU TESPİT EDİLİRKEN, OKUL İÇİN YIKIM KARARI ÇIKTI. ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE İDARİ KADRONUN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA AHMET TUNCAY YATILI BÖLGE ORTAOKULUNDA BAŞLAYACAĞI ÖĞRENİLDİ.