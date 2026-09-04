Soruşturma kapsamında adliyeye gelen eski ABB başkanı Gökçek

Soruşturma kapsamında adliyeye gelen Gökçek

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara adliyesi'ne gelerek ifade vermek üzere işlemlere başladı.

Soruşturmayı yürüten birim:

Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor ve Gökçek'in adli süreçle ilgili işlemleri adliye yetkilileri tarafından takip ediliyor.

MELİH GÖKÇEK, HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA ANKARA ADLİYESİ'NE İFADE VERMEYE GELDİ