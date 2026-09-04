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Soruşturma kapsamında adliyeye gelen eski ABB başkanı Gökçek

Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Ankara adliyesine geldi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:10

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Soruşturma kapsamında adliyeye gelen eski ABB başkanı Gökçek

Soruşturma kapsamında adliyeye gelen Gökçek

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara adliyesi'ne gelerek ifade vermek üzere işlemlere başladı.

Soruşturmayı yürüten birim:

Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor ve Gökçek'in adli süreçle ilgili işlemleri adliye yetkilileri tarafından takip ediliyor.

MELİH GÖKÇEK, HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA ANKARA ADLİYESİ&#039;NE İFADE VERMEYE GELDİ

MELİH GÖKÇEK, HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA ANKARA ADLİYESİ'NE İFADE VERMEYE GELDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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