Siverek'te jandarmanın takibiyle 25 yıl kesinleşmiş cezası olan kişi yakalandı

operasyonun ayrıntıları:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik planlı bir operasyon gerçekleştirildi. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerinin ortak çalışması sonucu, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç. isimli şüpheli tespit edilip yakalandı.

yakalama ve teslim süreci:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Gözaltı sonrası R.Ç., adli makamlara sevk edilmek üzere jandarma birimlerine teslim edildi ve yasal süreç başlatıldı.

soruşturmanın seyri ve koordinasyon:

Olayda görev alan birimler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbarat ve saha çalışmalarını koordineli şekilde yürüttü. Yetkililer, operasyonun planlı takibin ve ekipler arası iş birliğinin bir sonucu olarak başarıyla tamamlandığını bildirdi.

SİVEREK