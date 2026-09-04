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Beyşehir'de saman balyalarının tutuşması mahallede endişe yarattı

Beyşehir Mesutlar'da gece çıkan balya yangını, muhtarlık tankerinin ve vatandaşların müdahalesiyle yerleşime sıçramadan kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beyşehir'de saman balyalarının tutuşması mahallede endişe yarattı

yangının çıkışı ve ilk müdahale:

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Mesutlar Mahallesi'nde gece yarısı, balyaların bulunduğu tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geceyi aydınlatırken, yerleşim merkezine yakın olması mahalle sakinlerinde korku ve endişeye yol açtı.

sivil müdahale ve itfaiye çalışmaları:

Yangına ilk müdahale, mahalle muhtarlığına ait gönüllü itfaiye tankeri ile yapıldı. Mahalle sakinleri söndürme çalışmalarına destek verirken, vatandaşlar traktörlerle bölge çevresinde işaretleme ve sınırlandırma çalışmaları yaparak alevlerin daha geniş alana yayılmasını engellemeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de müdahaleye katıldı. Ekipler ile vatandaşların ortak çabası sonucu, yoğun söndürme ve soğutma çalışmaları yürütüldü; ekipler özellikle yangının çevredeki yapılara ve diğer tarlalara sıçramaması için öncelik verdi.

hasar ve soruşturma:

Saatler süren çalışmaların ardından yangın, çevredeki yapılara ulaşmadan kontrol altına alındı. Olayda çok sayıda saman balyası yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin etkisiyle çevredeki bazı ağaçlar da zarar gördü. Yangınla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE GECE YARISI ÇIKAN BALYA YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE GECE YARISI ÇIKAN BALYA YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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