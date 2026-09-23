Tepsi Minare bakıma giriyor: ziyaretler 23 eylül ile 2 ekim 2026 arasında durduruldu

Erzurum Kalesi sınırları içinde yer alan kent simgelerinden tarihi Tepsi Minare (Saat Kulesi), bakım, onarım ve tadilat çalışmaları dolayısıyla geçici süreyle ziyarete kapatılacak. Karar, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan kamuoyu duyurusu ile duyuruldu.

çalışmanın amacı ve kapsamı:

Müdürlük açıklamasında, yapılacak çalışmanın öncelikli hedefinin tarihî yapının korunması, mevcut durumunun iyileştirilmesi ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması olduğu belirtildi. Bu çerçevede kulenin taşıyıcı elemanlarında, dış kaplamasında ve ziyaretçi dolaşım alanlarında gerekli bakım ile onarım işlemlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

ziyaretçi düzenlemesi ve tarih:

Kamuoyu duyurusunda çalışmalar süresince Tepsi Minare'nin 23 Eylül 2026 ile 2 Ekim 2026 tarihleri arasında ziyaretçi kabul etmeyeceği bildirildi. Açıklamada yer alan ifadede, "Tarihî yapının korunması, mevcut durumunun iyileştirilmesi ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar süresince Tepsi Minare ziyaretçi kabul etmeyecektir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Tepsi Minare yeniden ziyarete açılacaktır. Kamuoyuna ve ziyaretçilerimize önemle duyurulur" denildi.

Yetkililer, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi kulenin yeniden vatandaşlar ve turistlerin ziyaretine açılacağını belirtti ve ziyaretçilerin planlarını bu tarihlere göre düzenlemeleri gerektiğini hatırlattı.

ERZURUM KALESİ İÇERİSİNDE YER ALAN KENTİN SİMGE YAPILARINDAN TARİHİ TEPSİ MİNARE (SAAT KULESİ), BAKIM, ONARIM VE TADİLAT ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GEÇİCİ BİR SÜREYLE ZİYARETE KAPATILACAK.