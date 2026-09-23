Dolar 48,8328 +0,06%
Euro 55,6980 -0,32%
Bist 13.252,10 +0,40%
Altın Gram 6.798,77 -1,05%
EUR/USD 1,1403 -0,44%
Brent Petrol 97,02 +1,69%
--°

Osmancık'ı fırçalarla keşfettiler: uluslararası suluboya festivali

Osmancık'ta düzenlenen 1. Uluslararası Suluboya Festivali'ne 5 ülkeden 18 sanatçı katıldı; eserler ilçenin tarih ve doğasını yansıttı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:39

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 11:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Osmancık'ı fırçalarla keşfettiler: uluslararası suluboya festivali

Festivalde uluslararası buluşma

Çorum'un Osmancık ilçesinde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Suluboya Festivali, Pırlanta Pirinç Festivali programı kapsamında sanat ve kültürü bir araya getirdi. Türkiye, Kosova, İran, Bulgaristan ve Rusya'dan gelen 18 sanatçı ve akademisyen, ilçenin tarihi ve doğal zenginliklerini suluboya tekniğiyle tuvale aktardı. Ortaya çıkan eserler sergilenmek üzere Osmancık Belediyesi'ne teslim edildi.

sanatçılar ne yaptı:

Festivalde gözlem ve çalışma yapan katılımcılar, Osmancık'ın farklı noktalarını resmetti. Bursa'dan katılan Aynur Akalın, ilçenin ışığını ve köprüsünü özellikle vurgulayarak Osmancık'ın suluboya için uygun bir yer olduğunu belirtti. Akalın, doğa ve tarihi dokuya dikkat çekti ve bölgenin renklerinin fırça darbelerine iyi yansıdığını ifade etti.

Antalya'dan gelen ressam Kemal Çankaya ise ilhamın bakış açısında olduğunu söyleyerek köprü ve nehir kompozisyonları ile çarşıdan yakın plan bir şehir manzarası yaptığını anlattı. Çankaya, katılımcıların farklı öğelerden etkilenerek çeşitli çalışmalara imza attığını, Osmancık'ın çok yönlü malzeme sunduğunu ifade etti.

İranlı akademisyen ve sanatçı Ladan Orangi da ilçedeki tarihi yapı ve caddelerin enerjisinden etkilendiğini belirtti. Orangi, özellikle Beyler Çelebi Camisi'nin kendisinde güçlü bir iz bıraktığını ve bu yapı üzerine çalışmaya karar verdiğini söyledi.

organizasyonun amacı ve serginin geleceği:

Festivalin sanat koordinatörlüğünü ve küratörlüğünü yapan Hasan Hüseyin Uluhan, etkinliğin Osmancık'ın kültürel ve coğrafi dokusunun sanattaki yansımalarını göstermek amacıyla düzenlendiğini vurguladı. Uluhan, sulu boyanın duyguyu aktarmadaki gücünü kullanarak tarih ile resmin iç içe geçtiğini belirtirken, ortaya çıkan eserlerin ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Aralarında Prof. Erol Yıldır, Prof. Dr. Metin Uçar ve Prof. Dr. Besnik Xhemaili gibi akademisyenlerin de bulunduğu katılımcıların çalışmaları, bölgenin mimari ve doğal değerlerini kayıt altına alırken, sergi aracılığıyla ziyaretçilere sunulacak.

Festival, Osmancık'ın sanatla buluştuğu bir platform oluşturarak hem yerel değerlerin görünürlüğünü artırmayı hem de katılımcılar arasında yeni etkileşimler ve paylaşımlar sağlamayı hedefliyor.

SANATINI İCRA EDEN AYNUR AKALIN RESMİNİ YAPTI

SANATINI İCRA EDEN AYNUR AKALIN RESMİNİ YAPTI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trendyol sanat destekli 'Seyir' Haliç'i izleyiciyle yeniden kurguluyor
images

Eşinin öncülüğünde kurulan atölyede Berkant Bolat unutulmayacak
images

On’ca lezzetin yılı: Adana lezzet festivali 9-11 ekimde merkez parkta buluşuyor
images

Tepecik'te sinema otoparkında nostalji günleri başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trabzonspor'dan tescilli imaj uyarısı: Salah görselleri ticari kullanımda izin yok

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı

Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan ulaşımı kısa süreli aksattı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü