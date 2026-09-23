Osmancık'ı fırçalarla keşfettiler: uluslararası suluboya festivali

Festivalde uluslararası buluşma

Çorum'un Osmancık ilçesinde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Suluboya Festivali, Pırlanta Pirinç Festivali programı kapsamında sanat ve kültürü bir araya getirdi. Türkiye, Kosova, İran, Bulgaristan ve Rusya'dan gelen 18 sanatçı ve akademisyen, ilçenin tarihi ve doğal zenginliklerini suluboya tekniğiyle tuvale aktardı. Ortaya çıkan eserler sergilenmek üzere Osmancık Belediyesi'ne teslim edildi.

sanatçılar ne yaptı:

Festivalde gözlem ve çalışma yapan katılımcılar, Osmancık'ın farklı noktalarını resmetti. Bursa'dan katılan Aynur Akalın, ilçenin ışığını ve köprüsünü özellikle vurgulayarak Osmancık'ın suluboya için uygun bir yer olduğunu belirtti. Akalın, doğa ve tarihi dokuya dikkat çekti ve bölgenin renklerinin fırça darbelerine iyi yansıdığını ifade etti.

Antalya'dan gelen ressam Kemal Çankaya ise ilhamın bakış açısında olduğunu söyleyerek köprü ve nehir kompozisyonları ile çarşıdan yakın plan bir şehir manzarası yaptığını anlattı. Çankaya, katılımcıların farklı öğelerden etkilenerek çeşitli çalışmalara imza attığını, Osmancık'ın çok yönlü malzeme sunduğunu ifade etti.

İranlı akademisyen ve sanatçı Ladan Orangi da ilçedeki tarihi yapı ve caddelerin enerjisinden etkilendiğini belirtti. Orangi, özellikle Beyler Çelebi Camisi'nin kendisinde güçlü bir iz bıraktığını ve bu yapı üzerine çalışmaya karar verdiğini söyledi.

organizasyonun amacı ve serginin geleceği:

Festivalin sanat koordinatörlüğünü ve küratörlüğünü yapan Hasan Hüseyin Uluhan, etkinliğin Osmancık'ın kültürel ve coğrafi dokusunun sanattaki yansımalarını göstermek amacıyla düzenlendiğini vurguladı. Uluhan, sulu boyanın duyguyu aktarmadaki gücünü kullanarak tarih ile resmin iç içe geçtiğini belirtirken, ortaya çıkan eserlerin ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Aralarında Prof. Erol Yıldır, Prof. Dr. Metin Uçar ve Prof. Dr. Besnik Xhemaili gibi akademisyenlerin de bulunduğu katılımcıların çalışmaları, bölgenin mimari ve doğal değerlerini kayıt altına alırken, sergi aracılığıyla ziyaretçilere sunulacak.

Festival, Osmancık'ın sanatla buluştuğu bir platform oluşturarak hem yerel değerlerin görünürlüğünü artırmayı hem de katılımcılar arasında yeni etkileşimler ve paylaşımlar sağlamayı hedefliyor.

SANATINI İCRA EDEN AYNUR AKALIN RESMİNİ YAPTI