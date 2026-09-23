Gençler köklerden geleceğe yürüdü: Kütahya'nın tarihini yerinde öğrendiler

Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi 9. sınıf öğrencileri, Köklerden Geleceğe: Kütahya Projesi kapsamında kentin tarihî ve kültürel dokusunu yerinde tanıma fırsatı buldu. Rehber öğretmenlerin eşliğinde gerçekleştirilen gezi, öğrencilere hem somut yapıları hem de kentin taşıdığı kültürel hafızayı gözlemleme imkânı sundu.

Gezinin rotası ve ziyaret edilen yapılar:

Etkinliğe katılan öğrenciler; Germiyan Sokağı, Macar Evi, Ulu Camii, Çini Müzesi, Vacidiye Medresesi ve Jeoloji Müzesini ziyaret etti. Her durakta kentin geçmişine ait mimari ve kültürel izler üzerinde duruldu, eserlerin ve mekanların tarihî önemine ilişkin açıklamalar yapıldı.

Öğrencilerin deneyimi ve eğitimsel kazanımları:

Gezide öğrenciler, sadece binaların fizikî özelliklerini incelemekle kalmayıp, kentte süreklilik gösteren kültürel değerlerin nasıl aktarıldığını da yerinde gözlemledi. Asırlık yapıların ve müzelerin sunduğu somut örnekler, derslerde işlenen konuları pekiştirdi ve öğrencilerin yerel tarihe yönelik ilgisini artırdı.

Rehber öğretmenler olarak Tarih Öğretmeni Feriha Özkan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hacer Horzum ve İngilizce Öğretmeni Sevgi Altun Dilek öğrencilerle birlikte geziyi yönlendirdi. Okul yönetimi, bu tür etkinliklerin gençlerin köklerini tanımasında önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Okul Müdürü Mehmet Ali Özdemir ise yaptığı açıklamada, "Bu anlamlı yolculukta öğrencilerimize rehberlik eden Tarih Öğretmenimiz Feriha Özkan’a, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenimiz Hacer Horzum’a ve İngilizce Öğretmenimiz Sevgi Altun Dilek’e emekleri için gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NAFİ GÜRAL FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ KÜTAHYA’NIN TARİHİ MİRASINI KEŞFETTİ