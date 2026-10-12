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İstanbul'da iş çıkışı trafiği yüzde 72: Kozyatağı'nda uzun kuyruklar havadan görüntülendi

İBB Cep Trafik verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72; Anadolu yüzde 76, Avrupa yüzde 69. D-100 Kozyatağı'ndaki kuyruklar havadan görüntülendi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:35

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EDİTÖR: Emre Koç

İstanbul'da iş çıkışı trafiği yüzde 72: Kozyatağı'nda uzun kuyruklar havadan görüntülendi

İstanbul'da iş çıkışı trafiği ölçüldü

İBB Cep Trafik verilerine göre haftanın ilk iş gününde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %72 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yoğunluk %76, Avrupa Yakası'nda ise %69 seviyesinde kaydedildi.

İş çıkışı yoğunluğu ve etkileri:

Sürücülerin iş çıkış saatinde dönüşe geçmesiyle birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde, Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi ve yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Havadan görüntüler ve gözlemler:

Ortaya çıkan yoğunluk havadan görüntülendi; çekimler Kozyatağı'ndaki trafik akışının yer yer aksadığını gösterdi. İBB Cep Trafik verileri, iş çıkışı saatlerindeki benzer yoğunlukların sürücüler için gecikmelere yol açtığını ortaya koyuyor.

İSTANBUL&#039;DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72 OLARAK ÖLÇÜLÜRKEN, D-100 KARAYOLU...

İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72 OLARAK ÖLÇÜLÜRKEN, D-100 KARAYOLU KOZYATAĞI MEVKİİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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