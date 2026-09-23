Genç çiftlere destek yemeği: Bitlis'te yeni yuvalara devlet desteği

Evlenecek gençlere yönelik destek programı

Bitlis'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında kredi desteğinden yararlanan çiftler için bir program düzenlendi. Etkinlikte önce düzenlenen Körlin turnuvasında dereceye giren çiftlere ödülleri Bitlis Valisi Ahmet Karakaya tarafından takdim edildi.

Etkinlikte neler yapıldı:

Bitlis Polisevi'nde gerçekleşen programda, ödül töreninin ardından evlenen çiftlerle sohbet edilip görüş ve talepleri dinlendi. Yetkililer, sağlanan kredi desteğinin gençlerin evlilik sürecindeki ekonomik yüklerini hafiflettiğini ve çiftlere başlangıçta önemli bir katkı sunduğunu belirtti. Programa katılan çiftlere yöneltilen sorular ve alınan talepler kayda geçirildi.

Vali ve müdürün mesajları:

Programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, genç çiftleri tebrik ederek aile kurumunun önemine vurgu yaptı. Karakaya, aileyi toplumun temel taşı olarak nitelendirip güçlü toplum için sağlam ailelere ihtiyaç olduğunu söyledi ve devletin gençlere destek vermeye devam edeceğini aktardı. Ayrıca, Aile ve Gençlik Fonu başta olmak üzere Bakanlık koordinasyonundaki çalışmaların gençlere ekonomik yardımın yanı sıra evlilik öncesi ve sonrası eğitim ile danışmanlık hizmetleri de sunduğunu ifade etti.

Geleceğe yönelik adımlar ve destek vurgusu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Vefa Akdoğan ise evliliğin yalnızca iki kişinin bir araya gelmesi değil, ortak bir yuva kurmak ve hayatın zorluklarına birlikte omuz vermek olduğunu söyledi. Akdoğan, yürütülen Aile Buluşmaları etkinliklerinin çiftlere rehberlik etme ve sağlam yuvalar oluşturma amacına hizmet ettiğini belirterek, müdürlük olarak gençlerin yanında olma ve ihtiyaç duyduklarında destek sağlama kararlılığını vurguladı.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, kurum amirleri, evlenen çiftler ve yakınları katıldı. Yetkililer, yeni kurulan yuvaların sağlam temeller üzerinde yükselmesine katkı sağlamak için devletin imkanlarının kullanılmaya devam edeceğini bildirdi.

Bitlis'te "Evlenecek Gençler Destek Projesi" kapsamında çiftlerle buluşma