AJet, 55 destinasyonla doğu-batı bağlantısını 29 euroya çekti

AJet'in kampanyası hakkında:

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt dışı bağlantılı uçuşlarda indirim kampanyası başlattı. Seçili dış hat rotalarında İstanbul (Sabiha Gökçen Havalimanı) ve Ankara (Esenboğa Havalimanı) bağlantılı seferlerdeki biletler 29 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya, şirketin sefer yaptığı 55 destinasyonu kapsıyor ve Doğu ile Batı arasında yeni hava köprüleri kurulmasını hedefliyor.

Satış ve seyahat dönemleri:

İndirimli biletler 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 11:00’den başlayıp 30 Ağustos 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Kampanya kapsamında satın alınan biletler 1 Eylül - 24 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Koltuk adedi, satış kanalları ve kapsanan rotalar:

Kampanyada toplam 80 bin indirimli koltuk satışa sunuluyor. İndirimli biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satın alınabilecek. Kampanyanın geçerli olduğu destinasyonlar şunlar: Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Cenevre, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm-El Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Dammam, Halep.

TÜRKİYE’NİN ERİŞİLEBİLİR FİYATLI HAVA YOLU ŞİRKETİ AJET, YURT DIŞI BAĞLANTILI UÇUŞLARINDA GEÇERLİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLATTI. AJET’İN SEFER YAPTIĞI SEÇİLİ DIŞ HAT ROTALARI ARASINDAKİ İSTANBUL VE ANKARA BAĞLANTILI UÇUŞLARINA AİT BİLETLER, 29 EURO ARTI VERGİLERDEN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATIŞA SUNULDU.