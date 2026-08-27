Dolar 48,1282 +0,02%
Euro 56,1574 -0,07%
Bist 14.567,84 -0,29%
Altın Gram 7.188,55 -0,16%
EUR/USD 1,1644 -0,12%
Brent Petrol 87,23 +0,33%
--°

Rusya ve ABD istihbarat başkanları çalışma düzeyinde görüştü

SVR Başkanı Sergey Narişkin, CIA Başkanı John Ratcliffe ile Moskova'da çalışma düzeyinde görüştüklerini, istihbarat konularını ele aldıklarını açıkladı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Rusya ve ABD istihbarat başkanları çalışma düzeyinde görüştü

Rusya ve ABD istihbarat başkanlarının Moskova görüşmesi

SVR Başkanı Sergey Narişkin, CIA Başkanı John Ratcliffe ile salı günü Moskova'da bir araya geldiğini doğruladı. Narişkin, görüşmenin istihbarat teşkilatlarının yetki alanına giren konuların ele alındığı bir toplantı olduğunu belirtti.

Narişkin, istihbarat faaliyetlerinin doğası gereği bu tür görüşmelerin özel ve hassas olduğunu vurgulayarak, bu tür toplantıların hem yüz yüze hem çevrimiçi biçimde teşkilat pratiğinin parçası olduğunu kaydetti.

görüşmenin kapsamı:

Narişkin, görüşmede 'istihbarat servislerinin yetki alanına giren bir dizi konuyu ele aldıklarını' söyledi. Başkan, neredeyse her hafta dünyanın farklı yerlerinden özel servis veya istihbarat örgütlerinin liderleriyle görüştüğünü ve bu çerçevede Ratcliffe ile yapılan görüşmenin 'çalışma düzeyinde' olduğunu ifade etti.

Toplantının ayrıntılarına ilişkin Narişkin, istihbarat işinin doğası gereği detay vermedi ancak bu tür temasların rutin uygulamalar kapsamında değerlendirildiğini yineledi.

medya iddiaları ve resmi açıklamalar:

ABD medyası, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde Ratcliffe'in görüşmede Rusya'ya herhangi bir NATO üyesi devlete saldırmaması konusunda uyarıda bulunduğunu ve ayrıca İran'ı gündeme getirerek Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine yeniden açılmaması halinde ek yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulunduğunu iddia etti. Bu iddialar haber kaynaklarına dayandırılarak aktarıldı.

Öte yandan dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ziyareti 'yarı rutin' olarak nitelendirirken, Kremlin görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı ve sessiz kaldı.

Genel çerçevede Narişkin'in açıklamaları, iki ülke istihbarat organları arasındaki lider temaslarının çalışma amaçlı ve rutin bir yönü olduğunu vurguladı. Görüşmenin detayları kamuoyuna geniş biçimde yansıtılmadı ve iddialar kaynak gösterilerek aktarıldı.

RUSYA DIŞ İSTİHBARAT SERVİSİ (SVR) BAŞKANI SERGEY NARİŞKİN, ABD MERKEZİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (CIA)...

RUSYA DIŞ İSTİHBARAT SERVİSİ (SVR) BAŞKANI SERGEY NARİŞKİN, ABD MERKEZİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (CIA) BAŞKANI JOHN RATCLİFFE İLE İSTİHBARAT SERVİSLERİNİN YETKİ ALANINDAKİ KONULARIN ELE ALINDIĞINI BELİRTTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Norveç kralı 5. Harald için saraydan 'son derece ciddi' uyarısı
images

Malatya için kapsayıcı oda hedefi: gençler ve kadınlar karar süreçlerinde
images

Başkan Şimşek Nişancıpaşa esnafının taleplerini sahada çözüme taşıdı
images

Suriye'de 'tek devlet, tek ordu' vurgusu: msb'den sdg feshi ve güvenlik değerlen...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul'da fitness haftası sahaya indi: milli takım seçmeleri başladı

Kucağındaki çocuk önünde eşini vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Minik ellerden doğan halılar: Demirci'de kültür dersi

İkinci elde change tuzağı: şasi numarası mağduriyeti yıllar sonra ortaya çıkabiliyor

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı