Rusya ve ABD istihbarat başkanları çalışma düzeyinde görüştü

Rusya ve ABD istihbarat başkanlarının Moskova görüşmesi

SVR Başkanı Sergey Narişkin, CIA Başkanı John Ratcliffe ile salı günü Moskova'da bir araya geldiğini doğruladı. Narişkin, görüşmenin istihbarat teşkilatlarının yetki alanına giren konuların ele alındığı bir toplantı olduğunu belirtti.

Narişkin, istihbarat faaliyetlerinin doğası gereği bu tür görüşmelerin özel ve hassas olduğunu vurgulayarak, bu tür toplantıların hem yüz yüze hem çevrimiçi biçimde teşkilat pratiğinin parçası olduğunu kaydetti.

görüşmenin kapsamı:

Narişkin, görüşmede 'istihbarat servislerinin yetki alanına giren bir dizi konuyu ele aldıklarını' söyledi. Başkan, neredeyse her hafta dünyanın farklı yerlerinden özel servis veya istihbarat örgütlerinin liderleriyle görüştüğünü ve bu çerçevede Ratcliffe ile yapılan görüşmenin 'çalışma düzeyinde' olduğunu ifade etti.

Toplantının ayrıntılarına ilişkin Narişkin, istihbarat işinin doğası gereği detay vermedi ancak bu tür temasların rutin uygulamalar kapsamında değerlendirildiğini yineledi.

medya iddiaları ve resmi açıklamalar:

ABD medyası, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde Ratcliffe'in görüşmede Rusya'ya herhangi bir NATO üyesi devlete saldırmaması konusunda uyarıda bulunduğunu ve ayrıca İran'ı gündeme getirerek Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine yeniden açılmaması halinde ek yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulunduğunu iddia etti. Bu iddialar haber kaynaklarına dayandırılarak aktarıldı.

Öte yandan dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ziyareti 'yarı rutin' olarak nitelendirirken, Kremlin görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı ve sessiz kaldı.

Genel çerçevede Narişkin'in açıklamaları, iki ülke istihbarat organları arasındaki lider temaslarının çalışma amaçlı ve rutin bir yönü olduğunu vurguladı. Görüşmenin detayları kamuoyuna geniş biçimde yansıtılmadı ve iddialar kaynak gösterilerek aktarıldı.

RUSYA DIŞ İSTİHBARAT SERVİSİ (SVR) BAŞKANI SERGEY NARİŞKİN, ABD MERKEZİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (CIA) BAŞKANI JOHN RATCLİFFE İLE İSTİHBARAT SERVİSLERİNİN YETKİ ALANINDAKİ KONULARIN ELE ALINDIĞINI BELİRTTİ.