Erenler'e ikinci itfaiye istasyonu: müdahale mesafesi kısalıyor

Tokat Belediyesi, Erenler Mahallesi'nde yeni istasyon yapıyor

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve beraberindeki teknik ekip, Erenler Mahallesi'nde yapımı süren ikinci itfaiye istasyonunda incelemelerde bulundu. Belediye yetkilileri, istasyonun kent genelinde acil müdahale kapasitesini artıracağını ve özellikle genişleyen yerleşim alanlarında müdahale süresini kısaltacağını belirtti.

Konum ve erişim avantajı:

Yeni istasyonun çevre yolu bağlantısına yakın bir noktada konumlandırılması planlanıyor. Bu sayede hem Organize Sanayi Bölgesine hem de şehir merkezine ve kentin farklı noktalarına ulaşımın hızlanması hedefleniyor. Belediye, istasyonun stratejik yer seçiminde bölgenin yol bağlantıları ve müdahale güzergâhlarını dikkate aldığını açıkladı.

Neden Erenler?:

Başkan Yazıcıoğlu, Erenler Mahallesi'nin Tokat'ın en eski yerleşim alanlarından biri olduğunu ve burada yoğun olarak eski yapı stokunun bulunduğunu vurguladı. Yazıcıoğlu, "Muhtemel yangın ve afet durumlarında müdahale süresini en aza indirmek amacıyla ikinci itfaiye istasyonumuzu burada kuruyoruz" sözleriyle tercih sebeplerini özetledi.

Belediye yetkilileri, projenin tamamlanmasıyla birlikte itfaiye ekiplerinin erişim sürelerinde iyileşme beklendiğini; bunun da can ve mal güvenliği açısından önemli bir kazanım olacağını ifade etti. İnşaat çalışmaları devam ederken, başkan ve teknik ekip saha şartlarını ve ilerlemeyi yakından takip ediyor.

Belediyenin önceliği ve beklentiler:

Yazıcıoğlu, projenin temel amacını "Acil müdahale kapasitemizi artırmak, büyüyen ve gelişen kentimizin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek" şeklinde tanımladı ve ekledi: "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her zaman önceliğimizdir." Ayrıca, yeni istasyonun bölge halkı için de önemli bir güvence sağlayacağı kaydedildi.

İnşaat tamamlandığında, Tokat'taki ikinci itfaiye istasyonu kent genelindeki yangın ve afet müdahalelerinde mesafe ve zaman avantajı sağlayarak yerel hizmet ağını güçlendirecek. Belediye, projenin bölgeye ve Tokat'a hayırlı olmasını diledi.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU, ERENLER MAHALLESİ’NDE YAPIMI SÜREN İKİNCİ İTFAİYE İSTASYONUNDA İNCELEMELERDE BULUNARAK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.