malazgirt panelinde tarihî hafıza, birlik ve iletişim uyarısı

Malazgirt panelinde tarih, birlik ve iletişim stratejileri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "955. Yılında Malazgirt Zaferi" programında konuştu. Programda kurum tarafından hazırlanmış "Malazgirt Zaferi Türklerin Savaş Hüneri ve Sanat Estetiği" adlı kitap kamuoyuna sunuldu. Duran, zaferi Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olarak nitelendirerek Sultan Alparslan ve şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Zaferin anlamı ve yeni yayın:

Duran, 26 Ağustos 1071 tarihindeki Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'yu yalnızca üzerinde yaşanılan bir coğrafya olmaktan çıkarıp "ilimle, irfanla, adaletle" inşa edilen bir medeniyet yurduna dönüştürdüğünü söyledi. Konuşmasında Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan tarihî sürekliliğin aynı tarih şuuru tarafından ayakta tutulduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesi olan "Türkiye Cumhuriyeti bizim bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir" sözünü hatırlattı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan yayınların amaçlarından biri, Malazgirt gibi olayları kültürel mirasın bir parçası olarak bilimsel bir perspektifle ele almak ve genç kuşakların tarihî mirasını sağlam kaynaklardan öğrenmesini sağlamaktır. Duran, bu tür eserlerin tarihî hafızanın algoritmalarda kaybolmasını önlemede önemli rol oynayacağını belirtti.

Güvenlik, hukuk ve bölgesel hedefler:

Duran, ulusal güvenlik bağlamında Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını öne çıkararak "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" sürecinin ve Meclis'te kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"'un bu yaklaşımı somutlaştırdığını ifade etti. Bölgesel politikaların amaçlarının istikrar, barış ve ekonomik işbirliğini öne çıkarmak olduğunu söyleyen Duran, Suriye ve çevresinde atılan adımların bu hedeflerle uyumlu olduğunu kaydetti.

Duran, uluslararası alanda Türkiye'ye yönelik söylem ve tehditlere karşı uyarıda bulunarak şunu dile getirdi: "Hiç kimse tarihi gerçekleri ya da jeopolitik hakikatleri başka türlü yorumlayarak ülkemize yönelik çeşitli saldırılar yapmaya yönelmesin". Türkiye'nin kudretli bir devlet olduğunu, gereken neyse yapılacağını ve yapılmakta olduğunu belirtti. Ayrıca milletin bu topraklardaki meşru varlığına yönelik doğrudan ya da dolaylı her türlü tehdit, ima ve söylemin Türkiye Cumhuriyeti Devleti için yok hükmünde olduğunu vurguladı.

Konuşmasında iletişim alanının günümüz rekabetinde kritik bir cephenin merkezinde yer aldığını belirten Duran, özellikle dezenformasyon ve bilgi kirliliği ile mücadeleyi önceliklendirdi. Tarihçilerin, iletişimcilerin ve akademisyenlerin, tarihî gerçekleri güvenilir kaynaklarla kayıt altına alıp doğru şekilde aktarması gerektiğini söyledi ve İletişim Başkanlığı'nın 360 derece iletişim perspektifiyle kamu diplomasisinde bu çalışmaların önünü açmayı hedeflediğini bildirdi.

Son olarak Duran, Malazgirt ruhunun birlik, beraberlik ve millet olma şuuru taşıdığını; bu ruhun korunmasının Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyüşte en önemli dayanaklardan biri olduğunu ifade ederek programın geçmişi anmanın ötesinde genç kuşaklara bilimsel perspektifle tarih aktarma amacı taşıdığını belirtti.

İletişim Başkanı Duran: "Hiç kimse tarihi gerçekleri ya da jeopolitik hakikatleri başka türlü yorumlayarak ülkemize yönelik çeşitli saldırılar yapmaya yönelmesin"