Dolar 48,1282 +0,02%
Euro 56,1574 -0,07%
Bist 14.567,84 -0,29%
Altın Gram 7.188,55 -0,16%
EUR/USD 1,1644 -0,12%
Brent Petrol 87,23 +0,33%
--°

malazgirt panelinde tarihî hafıza, birlik ve iletişim uyarısı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malazgirt programında tarihi gerçeklerin çarpıtılmaması uyarısında bulundu, yeni kitabı tanıttı ve terörle mücadeleyi vurguladı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

malazgirt panelinde tarihî hafıza, birlik ve iletişim uyarısı

Malazgirt panelinde tarih, birlik ve iletişim stratejileri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "955. Yılında Malazgirt Zaferi" programında konuştu. Programda kurum tarafından hazırlanmış "Malazgirt Zaferi Türklerin Savaş Hüneri ve Sanat Estetiği" adlı kitap kamuoyuna sunuldu. Duran, zaferi Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olarak nitelendirerek Sultan Alparslan ve şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Zaferin anlamı ve yeni yayın:

Duran, 26 Ağustos 1071 tarihindeki Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'yu yalnızca üzerinde yaşanılan bir coğrafya olmaktan çıkarıp "ilimle, irfanla, adaletle" inşa edilen bir medeniyet yurduna dönüştürdüğünü söyledi. Konuşmasında Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan tarihî sürekliliğin aynı tarih şuuru tarafından ayakta tutulduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesi olan "Türkiye Cumhuriyeti bizim bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir" sözünü hatırlattı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan yayınların amaçlarından biri, Malazgirt gibi olayları kültürel mirasın bir parçası olarak bilimsel bir perspektifle ele almak ve genç kuşakların tarihî mirasını sağlam kaynaklardan öğrenmesini sağlamaktır. Duran, bu tür eserlerin tarihî hafızanın algoritmalarda kaybolmasını önlemede önemli rol oynayacağını belirtti.

Güvenlik, hukuk ve bölgesel hedefler:

Duran, ulusal güvenlik bağlamında Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını öne çıkararak "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" sürecinin ve Meclis'te kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"'un bu yaklaşımı somutlaştırdığını ifade etti. Bölgesel politikaların amaçlarının istikrar, barış ve ekonomik işbirliğini öne çıkarmak olduğunu söyleyen Duran, Suriye ve çevresinde atılan adımların bu hedeflerle uyumlu olduğunu kaydetti.

Duran, uluslararası alanda Türkiye'ye yönelik söylem ve tehditlere karşı uyarıda bulunarak şunu dile getirdi: "Hiç kimse tarihi gerçekleri ya da jeopolitik hakikatleri başka türlü yorumlayarak ülkemize yönelik çeşitli saldırılar yapmaya yönelmesin". Türkiye'nin kudretli bir devlet olduğunu, gereken neyse yapılacağını ve yapılmakta olduğunu belirtti. Ayrıca milletin bu topraklardaki meşru varlığına yönelik doğrudan ya da dolaylı her türlü tehdit, ima ve söylemin Türkiye Cumhuriyeti Devleti için yok hükmünde olduğunu vurguladı.

Konuşmasında iletişim alanının günümüz rekabetinde kritik bir cephenin merkezinde yer aldığını belirten Duran, özellikle dezenformasyon ve bilgi kirliliği ile mücadeleyi önceliklendirdi. Tarihçilerin, iletişimcilerin ve akademisyenlerin, tarihî gerçekleri güvenilir kaynaklarla kayıt altına alıp doğru şekilde aktarması gerektiğini söyledi ve İletişim Başkanlığı'nın 360 derece iletişim perspektifiyle kamu diplomasisinde bu çalışmaların önünü açmayı hedeflediğini bildirdi.

Son olarak Duran, Malazgirt ruhunun birlik, beraberlik ve millet olma şuuru taşıdığını; bu ruhun korunmasının Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyüşte en önemli dayanaklardan biri olduğunu ifade ederek programın geçmişi anmanın ötesinde genç kuşaklara bilimsel perspektifle tarih aktarma amacı taşıdığını belirtti.

İletişim Başkanı Duran: &quot;Hiç kimse tarihi gerçekleri ya da jeopolitik hakikatleri başka türlü...

İletişim Başkanı Duran: "Hiç kimse tarihi gerçekleri ya da jeopolitik hakikatleri başka türlü yorumlayarak ülkemize yönelik çeşitli saldırılar yapmaya yönelmesin"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İkinci elde change tuzağı: şasi numarası mağduriyeti yıllar sonra ortaya çıkabil...
images

Gürpınar su ürünleri halinde zaman ve tür yasağı ihlali sonucu 700 kilo orkinosa...
images

Mahmutpaşa'da caddeler altyapıdan üstyapıya hazırlanıyor
images

İstanbul semalarında SOLOTÜRK’le Zafer Bayramı prova gösterisi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul'da fitness haftası sahaya indi: milli takım seçmeleri başladı

Kucağındaki çocuk önünde eşini vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Minik ellerden doğan halılar: Demirci'de kültür dersi

İkinci elde change tuzağı: şasi numarası mağduriyeti yıllar sonra ortaya çıkabiliyor

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı