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İstanbul semalarında SOLOTÜRK’le Zafer Bayramı prova gösterisi

SOLOTÜRK, Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Yenikapı semalarında F-16 ile çevre tanıma uçuşu yaptı; pilotların manevraları beğeni topladı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İstanbul semalarında SOLOTÜRK’le Zafer Bayramı prova gösterisi

SOLOTÜRK Yenikapı semalarında çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul semalarında çevre tanıma uçuşu icra etti. Gösteri, Yenikapı Meydanı üzerinde F-16 platformuyla yapıldı ve ekip komutanlığı görevini üstlenen Pilot Yarbay Murat Bakıcı ile Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir tarafından gerçekleştirildi.

uçuşta öne çıkan anlar:

Manevralar yüksek performanslı dönüşler ve alçak irtifa geçişleri içeriyordu; pilotların kontrolündeki uçuş, masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşerek izleyicilere etkileyici görüntüler sundu. Uçuşta hız, açı ve alçak geçiş uyumu dikkat çekti ve seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

seyirciler ve program detayları:

Ekibin bugün saat 18.00'de prova uçuşu planlanırken, gösteri uçuşu 30 Ağustos 2026 saat 18.00'da gerçekleştirilecek. Seyirciler arasında bulunan 15 yaşındaki Ecrin Dilay Dindik ise "Heyecan vericiydi. SOLOTÜRK’ü İstanbul’da çok özlemiştik. Türk Yıldızları da SOLOTÜRK de bence en iyi gösteri ekiplerinden biri. Büyüyünce havacılıkla ilgilenmeyi düşünüyorum" diyerek izlenimlerini paylaştı.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ&#039;NİN GÖSTERİ EKİBİ SOLOTÜRK ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, İSTANBUL...

TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NİN GÖSTERİ EKİBİ SOLOTÜRK ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, İSTANBUL SEMALARINDA ÇEVRE TANIMA UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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