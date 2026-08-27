İstanbul semalarında zafer bayramı coşkusu: SOLOTÜRK çevre tanıma uçuşu

SOLOTÜRK'ün Yenikapı gösterisi

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul semalarında çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Yenikapı Meydanı üzerinde icra edilen uçuş, yüksek performanslı manevra ve alçak irtifa geçişleriyle dikkat çekti.

uçuşun detayları:

Gösteriyi SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ile Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirdi. Yaptıkları dönüşler ve geçişler, masmavi deniz ve gökyüzüyle birleşerek izleyicilere unutulmaz anlar sundu.

izleyicilerin tepkisi:

Vatandaşlar manevraları heyecanla izlerken genç izleyiciler arasında özel bir ilgi oluştu. 15 yaşındaki Ecrin Dilay Dindik etkinlik hakkında, "Heyecan vericiydi. SOLOTÜRK'ü İstanbul'da çok özlemiştik. Türk Yıldızları da SOLOTÜRK de bence en iyi gösteri ekiplerinden biri. Büyüğünce havacılıkla ilgilenmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

SOLOTÜRK ekibi bugün saat 18.00'de prova uçuşu gerçekleştirecek; gösteri uçuşu ise 30 Ağustos 2026 saat 18.00'da planlanıyor. Etkinlik, İstanbul semalarında Zafer Bayramı coşkusunu ve izleyicilerin ilgisini artırdı.

İstanbul semalarında nefes kesen gösteri: SOLOTÜRK Çevre Tanıma uçuşu yaptı