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Aramaların ikinci gününde 79 yaşındaki Alzheimer hastası boş arazide bulundu

Denizli'de iki gündür kayıp olan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Behçet Bilgiç, Merkezefendi Göveçlik'teki boş bir arazide sağ bulundu ve hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aramaların ikinci gününde 79 yaşındaki Alzheimer hastası boş arazide bulundu

Aramaların ikinci gününde 79 yaşındaki Alzheimer hastası boş arazide bulundu

Denizli'de 2 gündür kayıp olan 79 yaşındaki Behçet Bilgiç, Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi'ndeki boş bir arazide sağ olarak bulundu. Yakınları, Bilgiç'in Alzheimer hastası olması nedeniyle sağlık durumundan endişe duyduğunu bildirmiş, kaybolma tarihi olarak 25 Ağustos Salı kayıt altına alınmıştı.

arama çalışmaları:

Kamu kurumları ve gönüllü kuruluşların katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde sonuç verdi. Ekiplerin bölgedeki taramaları neticesinde yaşlı adam boş arazide tespit edildi.

bulunduğu an ve sağlık durumu:

Bulunduğunda sıcaktan bitkin düştüğü görülen Bilgiç'in ilk ihtiyaçları olay yerinde karşılandı; daha sonra detaylı sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

DENİZLİ’DE 2 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN 79 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI YAŞLI ADAM, MERKEZEFENDİ...

DENİZLİ’DE 2 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN 79 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI YAŞLI ADAM, MERKEZEFENDİ İLÇESİNDEKİ BOŞ BİR ARAZİDE SAĞ OLARAK BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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